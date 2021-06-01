أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، عن تعافي 32 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد خلال 48 ساعة الأخيرة بأقسام العزل بالمستشفيات العامة والصدر والحميات علي خلفية تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية، وشفائهم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

صحة الغربية: تعافي 32 مصابا بفيروس كورونا بمستشفيات الصدر والحميات والعامة

وأشاد عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة، في تصريح صحفي، اليوم، بالجهود المبذولة من خلال الأطقم الطبية المدربة، واستمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية، من أجل تسخير كافة الإمكانيات الطبية والمادية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما طالب وكيل الوزارة المواطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا، والالتزام بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، والابتعاد عن التواجد في الأماكن المزدحمة خلال الفترة الجارية حفاظا علي حياتهم .

تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين بفيروس كورونا المستجد

وكشف وكيل وزارة الصحة أن تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين بفيروس كورونا المستجد، بالعزل المنزلي، وذلك ضمن خطة الدولة لمتابعة اخر المستجدات المتعلقة بتقديم المراحل العلاجية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

كما أصدر وكيل الوزارة توجيهاته إلى جميع الفرق الطبية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية أثناء العمل، مع تقديم الإرشادات الصحية للمواطنين والدعم النفسي لهم، مؤكداً على توفير كافة المستلزمات الوقائية للفرق الطبية، والتدريب الجيد لهم على أعمال المبادرة الرئاسية، وإتباع كافة أساليب مكافحة العدوى، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وفد وزارة الصحة تباشر تسجيل حالات العزل المنزلي بالمستشفيات

جدير بالذكر أن وفد وزارة الصحة والسكان زار المحافظة لمتابعة الحالات التي تم تسجيلها بالعزل المنزلي ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي بجميع مراكز المحافظة، والذين ترددوا على المستشفيات وتم إخضاعهم للعزل المنزلي، وذلك من خلال الفرق الطبية، لمتابعة الحالة الصحية لجميع حالات المصابين بفيروس كورونا المستجد، مع مراعاة كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، ومتابعة مستجدات الحالة الصحية لهم من خلال تنظيم زيارات منزلية بصفة مستمرة وفقا لبرتوكول وزارة الصحة.