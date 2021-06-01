مصر تتقدم للمركز الـ30 عالميا في البحث العلمي في تصنيف Scimago
قفزة في ترتيب مصر بالعلوم والكيمياء والفيزياء والطاقة والبيولوجي
كتب:
أميرة فكري
12:13 م | الثلاثاء 01 يونيو 2021
وزير التعليم العالي ورئيس اكاديمية البحث العلمي
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مؤشر البحث العلمي شهر مايو، أنّ مصر احتلت المركز 30 دوليا في النشر العلمي لعام 2020 وفقا لتصنيف Scimago للنشر العلمي، موضحة أنّ مؤشر البحث العلمي الشهري، هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا، ويصدره المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا شهريا.
وحسب تقرير أكاديمية البحث العلمي، تقدمت مصر 4 مراكز دفعة واحدة بعدما كانت في المرتبة 34 في التصنيف الأخير لعام 2019، وجرى نشر 32323 بحثا من خلال 44,157 باحث مصري.
وتقدم ترتيب مصر على مستوى مجالات العلوم المختلفة في العلوم الزراعية والبيولوجية، حيث احتلت مصر المرتبة 22 عالميا بعدما كانت في المرتبة 28 أي أنّ مصر تقدمت 6 مراكز دفعة واحدة خلال عام واحد.
وفنّد تقرير أكاديمية البحث العلمي مجالات العلوم، أنّه بالنسبة للكيمياء أصبحت مصر في المرتبة 20 بعدما كانت في المرتبة 22، وفي الطاقة 21 بعدما كانت في المرتبة 24، وفي العلوم الهندسية احتلت مصر المرتبة 23 بعدما كانت في المرتبة 28، وفي العلوم الطبية احتلت مصر المرتبة 25 بعدما كانت في المرتبة 27، وفي العلوم الفيزيائية احتلت مصر المرتبة 30 بعدما كانت في المرتبة 33.
وذكر تقرير أكاديمية البحث العلمي أنّه وفقا لموقع Statnano اصبحت مصر في المرتبة المرتبة 17 عالميا لسنة 2020 في النانوتكنولوجي.
وأكد مؤشر البحث العلمي لشهر مارس 2021، أنّ هناك 8525 متسابق خلال آخر 5 أعوام ضمن مسابقة مختبر الشهرة التي ترعاها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا كشريك وطني بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، حيث ارتفع عدد المتقدمين من 1779 عام 2017 إلى 1824 متسابق في عام 2021 رغم ظروف فيروس كورونا، موضحة أنّ مسابقة مختبر الشهرة إحدى أكبر مسابقات التواصل العلمي في العالم، وتهدف إلى تنمية قدرات العلماء والمهندسين الشباب للاندماج مع الجهات المعنية والجماهير.
وبدأت المسابقة في مصر منذ عام 2009، وفاز 11 متسابقا بالمراكز الأولى منذ عام 2017 بمشاركة الأكاديمية وشاركوا في المسابقة العالمية التي تعقد بمهرجان شلتنهام للعلوم في المملكة المتحدة.
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