إحالة 13 موظفا للتحقيق بكوم حمادة للانضباط الإداري في البحيرة

حملات مكثفة شنتها محافظة البحيرة، لمتابعة الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة، ومتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

حملات الرقابة والمتابعة

نفذت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بدیوان عام محافظة البحيرة، عدة حملات بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم حمادة استهدفت الحملات المصالح الحكومية بالإدارات المختلفة، وكذا المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية.

إحالة 13 موظفا للتحقيق

أسفرت الحملات التي نفذتها إدارة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، عن إحالة 13 من العاملين بالإدارات الزراعية والتعليمية والتموين بكوم حمادة للتحقيق، وذلك لترك العمل والانصراف قبل المواعيد الرسمية.

تحرير محاضر عدم ارتداء كمامات

وخلال حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، تم تحرير 22 محضر عدم ارتداء كمامة والتحفظ على 100 كرتونة مياه مجهولة المصدر بدمنهور.

توجيهات مخافظ البحيرة

جاءت الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف حملات متابعة تطبيق مواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي، وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، حملات، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع الإدارة العامة للأزمات بالديوان العام، ومديرية التموين والتجارة الداخلية، ومباحث التموين، حملة مكبرة أسفرت عن تحرير عدد 22 محضر عدم ارتداء كمامة والتحفظ على عدد 100 كرتونة مياه مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .