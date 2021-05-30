لطلاب الإعدادية.. نماذج من امتحان اللغة الإنجليزية بجنوب سيناء ودمياط

يترقب طلاب الشهادة الإعدادية في معظم محافظات مصر، أداء امتحان الفصل الدراسي الثاني 2021، المقرر انطلاقها في الأول من شهر يونيو المقبل، فيما انطلقت الامتحانات في محافظتي جنوب سيناء ودمياط، وأدوا الامتحان اليوم في مادة اللغة الأجنبية.

وتقدم «الوطن» نسخا من الامتحانات التي أداها الطلاب اليوم، في محافظتي جنوب سيناء ودمياط، للتعرف على شكل وطبيعة الامتحان في تلك المحافظات.

امتحان اللغة الإنجليزية لمديرية التربية والتعليم في دمياط

وأعلن محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأحد، أن نسبة الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2020 / 2021، في مادة اللغة الأجنبية 97%، من إجمالي 2912 طالبا وطالبة.

امتحان اللغة الإنجليزية لمديرية التربية والتعليم في جنوب سيناء

وأضاف وكيل الوزارة، في تصريح صحفى، أن غرفة العمليات بالمديرية بمدينة طور سيناء تابعت عملها، منذ صباح اليوم الأحد، بالتنسيق الكامل مع غرف العمليات بالإدارات، ولم تتلق الغرفة أي شكاوى تتعلق بسير الامتحان، وأن غدا الإثنين، تستأنف امتحانات الشهادة الإعدادية في مادة الجبر والإحصاء فترة أولى.

ومن جهة أخرى؛ وفي إطار المتابعة الميدانية لسير امتحان الشهادة الإعدادية بإدارة طور سيناء، تابع وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، امتحان اللغة الإنجليزية بمدرسة الزهور الإعدادية، والسيدة خديجة الإعدادية بنات التابعتين لإدارة طور سيناء، وكان في استقباله رئيس اللجنة بالمدرسة الأولى، ورئيسة اللجنة بالمدرسة الثانية.

وخلال الجولة اطمأن وكيل الوزارة على سير الامتحان والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجنة وتوفير الكمامات والمطهرات والالتزام بالمسافة الآمنة بين الطالبات والعاملين باللجنة، حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان، إضافة لتوفير الجو الهادئ للطالبات.