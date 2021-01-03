قبل الشراء.. قارن بين «أوبل جراند لاند» و«ميتسوبيشي إكليبس كروس»

دائمًا ما يبحث عشاق السيارات، عن السرعة والراحة والإمكانات، خاصة في ظل المنافسات المحددة بين الكثير من مصنعي السيارات في العالم، حيث تأتي المفارقات والمقارنات بين العديد من الطرازات والعلامات التجارية الرائدة في العالم، وفي كل عام تأتي المقارنات بين العديد من السيارات الجديدة.

وخلال السطور التالية نستعرض، مقارنة بين سيارتي «أوبل جراند لاند» و«ميتسوبيشي إكليبس كروس»:

«ميتسوبيشي إكليبس كروس»

- تحتوي السيارة على محرك 1500 سي سي.

- قوة المحرك 150 حصانًا.

- تبلغ أقصى سرعة للسيارة 200 كم/ ساعة.

- تبلغ فيها قورة التسارع 9.3 ثانية.

- نوع الناقل الحركة أتوماتيك، مزود 8 السرعات.

- تستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم إلى 6.7 لتر من الوقود.

- يجري تصنيع السيارة وتجميعها في اليابان، وتأتي السيارة بخمسة فئات مختلفة التجهيزات وسعرها في السوق المصرية كالآتي:

1- أتوماتيك/ INVITE بسعر 375 ألف جنيه.

2- أتوماتيك/ INSPORT بسعر 410 ألف جنيه.

3- أتوماتيك/ INSTYLE بسعر 430 ألف جنيه.

4- أتوماتيك / INTENSE بسعر 460 ألف جنيه.

5- أتوماتيك/ INFINITY بسعر 480 ألف جنيه.

أوبل جراند لاند.

- تضم محركاً بسعة 1600 سي سي.

- يولد قوة حصان ميكانيكي 163.

- أقصى عزم للدوران 240 نيوتن متر.

- تبلغ السرعة القصوى للسيارة 201 كم/ ساعة.

- وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم خلال 9.4 ثانية.

- بها ناقل سرعة مانيوال مزود بـ6 سرعات.

- تستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم 7 لترات من الوقود.

بلد المنشأ للسيارة ألمانيا، تأتي السيارة في السوق المصري بثلاثة فئات مختلفة التجهيزات وسعرها في السوق المصرية كالآتي:

1- أتوماتيك ELEGANCE 2020 بسعر 450 ألف جنيه.

2- أتوماتيك HIGH LINE 2020 بسعر 490 ألف جنيه.

3- أتوماتيك TOP LINE 2020 بسعر 520 ألف جنيه.