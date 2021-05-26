نائب رئيس جامعة بنها: هدفنا مصلحة الطلاب والحفاظ عليهم

عقد الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، اجتماعا باتحاد طلاب جامعة بنها، وبحضور الدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومحمد الرفاعي رئيس اتحاد الطلاب بجامعة بنها ورؤساء الاتحادات الطلابية بكليات الجامعة.

وقال نائب رئيس الجامعة، إنه تم مناقشة كل المشاكل الطلابية الخاصة بالامتحانات من أجل مرعاتها مع الأخد في الاعتبار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في ظل جائحة كورونا وبما لا يخالف قرارات المجلس الأعلى للجامعات المنظمة للامتحانات، مشيرا إلى أن هدفنا هو مصلحة الطلاب والحفاظ عليهم وعلى مستقبلهم.

وأشار سمير إلى أن الامتحانات ستكون من المنهج الدراسي ومن خلال ما تم دراستة وشرحة في المحاضرات سواء في الكليات أو على منصة الجامعة الإلكترونية.

ومن جانبه قال الدكتور خالد عيسوي، إنه يجب على الطلاب الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء الامتحانات من خلال الالتزام بارتداء الكمامات والالتزام بالدخول والخروج من خلال بوابات التعقيم ومنع التجمعات الطلبة.

في وقت سابق أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، أنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات لإجراء امتحانات نهاية العام الدراسي المقرر انطلاقها خلال أول شهر يونيو المقبل طبقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، حيث تم رفع حالة الطوارئ في جميع قطاعات الجامعة والكليات استعدادا لأعمال الامتحانات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الجيزاوي لمناقشة استعدادات الجامعة للامتحانات بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشرين شوقي أمين عام الجامعة، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور عبدالقادر عبدالكريم منسق عام الجودة الإدارية، والدكتور إبراهيم راجح مدير وحدة إدارة الأزمات والكوارث، والدكتور شريف المهدي مدير عام الإدارة الطبية، وفاتن خربوش، ورفعت نان، وأيمن بيومي أمناء الجامعة المساعدين، ومديري عموم الأمن الإداري بالجامعة، والمدن الجامعية، والإدارة الهندسية، ومسؤولي المكتب الإعلامي.

ووجه القائم بأعمال رئيس الجامعة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وحسن سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني والحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مشددا على الملاحظين ومراقبي اللجان بتوفير البيئة النفسية الآمنة للطلاب خلال فترة الامتحانات.

كما أكد الجيزاوي على أهمية النظافة والشكل العام أمام وداخل الكليات والتهوية الجيدة داخل اللجان، وتكليف أفراد الدفاع المدني بفحص وصيانة والتأكد من سلامة طفايات الحريق ومتابعة اشتراطات الحماية المدنية داخل القاعات وخيام الامتحانات، وتخصيص بوابات الدخول وخروج الطلاب لمنع أي تكدس أو زحام داخل الحرم الجامعي.

وأشاد خلال اللقاء بالقيادات الأكاديمية والإدارية بجامعة بنها، مؤكدا على أن الجميع داخل الجامعة على قدر كبير من المسؤولية وحريصون على مصلحة الطالب في المقام الأول.

من جانبه أكد الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه تم الانتهاء من إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعة وكلياتها.

وأكد الدكتور تامر سمير إن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة وتوفير كل سبل الراحة والرعاية للطلاب، خاصة في ظل الظروف الحالية لمواجهة جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه تقرر التوسع في إجراء الاختبارات الإلكترونية بمركز الاختبارات بالجامعة وتقليل الامتحانات في الخيام هذا التيرم، حيث تجري كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والتمريض، والعلاج الطبيعي، وشبعة اللغة الإنجليزية بكلية الحقوق الامتحانات داخل مركز الاختبارات.

وأضاف سمير أنه سيتم أيضا تقسيم الطلاب على 3 فترات في الكليات ذات الأعداد الكثيفة لتقليل الأعداد داخل اللجان، مؤكدا على رفع حالة الطوارئ في الإدارة الطبية والعيادات داخل الكليات والتأكيد على تواجد جميع الأطقم الطبية في العيادات وتوفير الأدوية والإسعافات الأولية والكواشف الحرارية وأجهزة الضغط والسكر وتخصيص غرف عزل لمواجهة أي حالات طارئة خلال الامتحانات.

من جانبه قال الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إنه تم مراجعة كل الإجراءات الاحترازية داخل الكليات استعدادا للامتحانات، مشيرا إلى أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة سوف يقوم بتوفير الكمامات للكليات بأسعار رمزية لتوزيعها على من يرغب خلال فترة الامتحانات.