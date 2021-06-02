حظك اليوم الأربعاء 2-6-2021 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يتمتّع مولود برج الميزان بالكرم الشديد والقدرة على كسب حب الناس ومودّتهم، ما يزيد القدرة على التأثير عليهم لصالح الخير.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يلقي على عاتقك اليوم مسؤوليات وتبدو نشيطا وتثبت نفسك في كل نشاط تقوم به.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس في منزل الحظ يساعدانك على مواجهة أي أزمات والتغلب عليها.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صابرين، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أكتوبر.