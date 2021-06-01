سميرة سعيد عن أغنيتها الجديدة «اتنين بالليل»: شقية

تستعد النجمة المغربية سميرة سعيد، لطرح أغنيتها الجديدة «اتنين بالليل» والتى من المقرر أن تطرح عبر المنصات الالكترونية وقناتها بموقع الفيديوهات «يوتيوب» بعد ساعات قليلة.

أغنية «اتنين بالليل» من كلمات تامر حسين والحان عزيز الشافعي

الأغنية الجديدة للديفا «اتنين بالليل»، من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبدالمنعم.

وقالت سميرة سعيد عن الأغنية لـ «الوطن»: «هذه ثالث أغنياتي من ألبومي الجديد، حيث بدأت العام بأغنية رومانسية وهي بحب معاك، ثم أغنية درامية بعنوان متاهة، أما أغنية اتنين بالليل هي أغنية شقية سريعة، وأنا من محبي هذا اللون».

تشتهر الديفا سميرة سعيد، بتقديم العديد من الألوان الغنائية والأفكار في قصص الأغنيات، وهي دائمًا ما تكون حريصة على تقديم أشكال مختلفة تخرج عن المألوف، ومنها أغنية «متاهة» وهي حالة حب أصابها الغموض، وتسير الأمور في طريق مفقود، تتبدل وتختلف فيه المشاعر.

كلمات الأغنية الجديدة «متاهة»

«وصلنا لنقطة ياما حلمنا سوا بيها

ولما وصلنا فجأة لقيتنا في متاهة

حاجات ماتت مع الأيام

حاجات بتقول كانت أوهام وعشناها

وصلنا لحته بقى صعب الكلام فيها

حاجات دلوقتي بس لاقيتني فهماها

بنهوا الحاجة بعنينا

ولما بتيجي في إدينا بننساها

كان حلمنا طول عمرنا

ما نسيبش روحنا للحياة تجرنا

كان حبنا بيقوينا لكن دلوقتي الحب بيضرنا

تعالى الحقنا مالنا حبيبي ايه جرالنا

غلطنا زمان ولا احنا الوقت غيرنا

الومك يوم والومني في يوم

وبرمي اللوم على الحب اللي دمرنا

بقينا انا وانت حبيبي في وسط غيبوبة

وانا مش خايفة دا انا والله مرعوبة

يا نتكلم و نوجع بعض

يا نستسلم و تبقى الفرقة مكتوبة

كان حلمنا طول عمرنا

ما نسيبش روحنا للحياة تجرنا

كان حبنا بيقوينا لكن دلوقتي الحب بيضرنا».