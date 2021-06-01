الخميس.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل معرض الكتاب 2021

أعلنت الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج، عقدها لمؤتمر صحفي للإعلان عن كافة تفاصيل الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المزمع إقامته في الفترة من 30 يونيو الجاري إلى 15 يوليو المقبل بالتجمع الخامس.

واجتمعت اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة 52 لسنة 2021، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وانتهى الاجتماع إلى إقرار عدة ترتيبات وإجراءات منها العمل على استيعاب الناشرين المتقدمين كافة، والذين تقدموا بطلبات الاشتراك في المواعيد التي أقرّتها اللجنة سلفًا، وتحديد أعداد الزائرين بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وفقا للضوابط التي تضعها إدارة المعرض، وإقرار حجز التذاكر للجمهور إلكترونيًا منعًا للتزاحم على البوابات وتسهيلا لدخول الجمهور.

كما تضمنت الإجراءات التزام فريق تنظيم المعرض والناشرين والجمهور بالإجراءات الاحترازية كافة والمنصوص عليها في قرار رئيس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020، واعتماد عقوبات تصاعدية على المخالفين للإجراءات من المنظمين أو الناشرين أو الجمهور، وفقا لقرارات رئيس الوزراء ووفقا لقرارات إدارة المعرض المعتمدة من اللجنة العليا، والتي سيتم إعلانها قبل انعقاد الدورة، بالإضافة لدعوة اللجنة الثقافية العليا لاجتماع يوم الخميس الموافق 3 يونيو الجاري للوقوف على جدول الفعاليات الثقافية والفنية المصاحبة للمعرض وطرق إقامتها.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة عصرًا، على أن تعاود اللجنة اجتماعها في وقتٍ لاحق لإقرار الترتيبات النهائية الخاصة بحجز التذاكر وخرائط نقل الجمهور والتواصل مع الجهات المعنية لتنسيق تفاصيل دورة المعرض كافة.