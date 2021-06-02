السياحة: لم نرصد رفض عاملين بالبحر الأحمر وسيناء تلقي لقاح كورونا

أكد مصدر بوزارة السياحة والآثار أنه تم الانتهاء حاليا من تطعيم نحو 99% من العاملين بالقطاع السياحي بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء بالجرعة الأولى من مصل استرازينكا المضاد لفيروس كورونا وأن النسبة المتبقية من العمالة في إجازة وستحصل على التطعيم فور عودتها للعمل خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحا أنه تم إخطار جميع العاملين بموعد التطعيم بالجرعة الثانية من المصل والتي ستبدأ خلال الشهر الجاري بالنسبة للعاملين الذين تحصلوا على الجرعة الأولى بداية شهر أبريل الماضي.

تم تطعيم 100 ألف عامل

وأضاف لـ«الوطن» أن عدد العاملين بالمنشآت السياحية والفندقية بالمدن السياحية بجنوب سيناء والبحر الأحمر الذين تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من مصل استرازينكا يقترب من الـ 100 ألف عامل، مشيرا إلى أن الوزارة لم تسجل قيام أي من العاملين برفض تناول التطعيم والجميع أقبل على تناول المصل، لافتا إلى أنه لن يسمح خلال الفترة المقبلة للعاملين الذين لم يتحصلوا على التطعيم بالعمل في المجال السياحى.

تطعيم العاملين بفنادق القاهرة خلال أيام

ومن جهته، قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن الأيام المقبلة ستشهد تطعيم العاملين بفنادق القاهرة والجيزة بالأمصال المضادة لفيروس كورونا، مضيفا أن عدد العاملين بفنادق القاهرة الكبرى الذين سيتحصلون على التطعيم يبلغ نحو 21 ألف عامل، مشيرا إلى أن تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي أصبح قضية أمن قومي.

وأوضح عاقل أن المرحلة الثالثة والأخيرة لتطعيم العاملين بالقطاع الفندقي المصري ستبدأ الشهر المقبل بتطعيم العاملين بفنادق الأقصر وأسوان، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من التطعيم بدأت أبريل الماضي بتطعيم العاملين بالمنشآت الفندقية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، أما المرحلة الثانية فستبدأ خلال الشهر الجاري بتطعيم العاملين بفنادق القاهرة الكبرى والإسكندرية والساحل الشمالي ومطروح.