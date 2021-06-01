قتلها وأضرم النار بجثتها.. إحالة قاتل الطفلة «جنى» بالدقهلية للمفتي

قررت محكمة جنايات المنصورة، في محافظة الدقهلية، إحالة أوراق فلاح ومقيم قرية «الرودة»، مركز المنزلة، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في قرار إعدامه، وذلك بعد إدانته بخطف الطفلة «جنى»، 4 سنوات، وقتلها وأضرم النار في جثتها لطمس معالمها، من أجل سرقة قرطها الذهبي.

وحددت المحكمة، في جلستها اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسين معوض الباهي، رئيس الدائرة الثامنة، وعضوية كل من المستشار حاتم مبروك محمود، والمستشار محمد عبد الفتاح شرابي، وسكرتارية محمد عبد الهادي أبوزيد، وحسين عبداللطيف، جلسة 29 أغسطس القادم للنطق بالحكم، وذلك في القضية رقم 11726 لسنة 2020 جنايات مركز المنزلة، والمقيدة برقم 1691 لسنة 2020 كلى شمال المنصورة.

اتهامات النيابة العامة للمتهم

ووجهت النيابة العامة للمتهم خطف الطفلة «جنی محمد صلاح نظيم فهيم السخري»، وقام بقتلها وسرقة قرطها الذهبي، وأشعل النيران في جثتها محاولاً طمس معالمها، وقام بعدها بوضع الجثة داخل جوال، وقام بإلقائه في أحد المنازل تحت الإنشاء.

خطف وقتل الطفلة وإضرام النار بها لسرقة قرطها الذهبي

وكان المستشار حسام الدين مصطفى معجوز، المحامي العام النيابة شمال المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، قد أحال المتهم «محمد خليل علي خليل السخري»، 29 سنة، فلاح، إلى محكمة الجنايات، لأنه في صبيحة يوم 7 نوفمبر 2020، بدائرة مركز المنزلة، قتل المجني عليها عمداً مع سبق الاصرار والترصد، بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها، وظل متربصاً بها کامناً لها أمام منزله بالطريق العام، حيث تلهو، منتظرا خلوه من المارة، وما إن سنحت له الفرصة، حتى قام بالتوجه صوب المجني عليها، حاملاً إياها عنوة بكلتا ذراعيه، مستغلاً صغر سنها، مصطحباً إياها إلى منزله، صاعداً بها إلى سطحه، حيث قام بارتكاب جريمته.

لكمها حتى فقدت الوعي ثم خنقها

وجاء في أمر الإحالة، أنه ما إن ظفر المتهم بالطفلة المجني عليها منفردة، حتى سدد لها لكمة واحدة استقرت بوجهها، مفقدها وعيها مسجياً إياها أرضاً، مجهزاً بيده على عنقها، حتى فارقت الحياة، وما إن أيقن ذلك، حتی جذب قرطيها الذهبيين من كلتا أذنيها عنوة، مسدلاً على جثمانها قطعة من القماش، تارکاً إياها منصرفاً هادئ الروع، وما إن تدبر في أمر خلاصه من جثتها، حتى عاد إليها عشية، وبحوزته بعض الحقائب البلاستيكية، واضعاً إياها علي جثمانها، مضرماً بها النيران لطمس ملامحها عنها، بغية إخفاء جريمته، فالتهمت النيران وجهها وصدرها مفحمة إياهما، وما إن ظن بتمام جريمته، حتى قام بإخماد تلك النيران عن الجثمان، واضعاً إياه بداخل أحد الأجولة البلاستيكية، ملقياً به نحو عقار تحت الإنشاء مجاور لمنزله.

وبعد انتهاء التحقيقات في القضية، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة، التي أصدرت حكمها المتقدم بإحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه.