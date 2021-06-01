«س و ج».. كل ما يتعلق بلقاح كورونا للحوامل

في ظل سعي الدولة المصرية للتوسع في قاعدة التطعيمات بلقاح كورونا، والعمل على تطعيم أكبر نسبة من المواطنين، وسعيها الدؤوب للحصول على أكبر كميات من الجرعات المختلفة من اللقاح لتطعيم المواطنين، ومناشدتها للجميع من خلال جميع الوسائل، بضرورة التسجيل للحصول على اللقاح في أسرع وقت، لتحصين المواطنين في ظل إجراءات الدولة المصرية لمواجهة المرض؛ ظهرت العديد من التساؤلات حول اللقاح ومأمونيته وفاعليته بالنسبة للمواطنين، خاصة السيدات الحوامل. وتستعرض " الوطن " في الأسئلة التالية أبرز المعلومات عن لقاحات كورونا بالنسبة للحوامل:

** هل لقاح كورونا يمثل خطرا على السيدات الحوامل؟

- لقاحات كورونا حتى الآن لا تمثل أي خطورة على السيدات الحوامل حتى الآن، وفقا لما صرح به الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

** هل هناك فئات معينة من السيدات الحوامل يُمنع حصولها عن اللقاح؟

- تُنصح السيدات الحوامل في الشهور الثلاثة الأولى بعدم الحصول على للقاح كورونا، ولكن ما بعد ذلك متاح لهم عادي، والدراسات والرصد والمتابعة لم ترصد أي شيء خلاف ذلك.

** هل يسبب لقاح كورونا عقما لدى السيدات؟

- لا يسبب لقاح كورونا العقم سواء للسيدات أو الرجال

** هل يسبب لقاح كورونا أي أعراض جانبية للحوامل؟

- الأعراض الجانبية للقاحات كورونا متشابهة في ألم موضع الحقن أو سخونة بسيطة وغيرها، ولا توجد أعراض خطرة له.

** هل تؤثر لقاحات كورونا على الأجنة للحوامل أو التأثير بعد الولادة؟

- لم يثبت تأثيرها السلبي على الأجنة حتى الآن ولم توجد أي أعراض خطرة لها حتى الآن.

** هل هناك إرشادات أو توصيات للسيدات الحوامل بشأن اللقاحات؟

- أي سيدات لديهم أي أمراض مزمنة من الحوامل، يجب أخذ اللقاح تحت إشراف الطبيب، كما أن المسؤولين في مراكز التطعيمات يتعاملون باحترافية تجاه الموضوع.