الرئيس الفرنسي: نسعى لاستعادة ليبيا سيادتها واستقرارها ووحدتها

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يرغب في القيام بإصلاحات عسكرية وتمهيد طريق الانتخابات الليبية بالتشاور مع رئيس الحكومة الليبية، موضحًا أن المحادثات التي عقدها مع رئيس وزراء ليبيا، أكدت إرادتهما المشتركة في أن تعود لليبيا سيادتها واستقرارها ووحدتها، كما أن فرنسا تدعو لهذا المسار الانتقالي قبل سنوات.

وأضاف «ماكرون»، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الحكومة الليبية، أن فرنسا تحدثت عن هذا الأمر في يوليو 2017، ثم في مايو 2018، من داخل قصر الإليزية بباريس، «وضعنا الخطوات الأولى بدعم من الأمم المتحدة، فرنسا تتحمل مسؤوليتها تجاه ليبيا، وتبذل جهودا مكثفة من أجل استقرار هذا البلد، وسأستمر في تعزيز ذلك مع الليبين، وأيضًا مع شركائنا الدوليين والإقليميين والمحليين والأفارقة».

وأوضح الرئيس الفرنسي، أن الشعب الليبي لديه الحق في أن يعيش في دولة مستقرة ذات سيادة، «هذا مهم جدا للاستقرار»، موجهًا رسالة لرئيس الحكومة الليبية موضحا أن التحديات التي واجهها كبيرة، وفرنسا حازمة وعازمة على مساعدة الشعب الليبي والحكومة الليبية.