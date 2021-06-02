طريقتان لتسجيل قراءة عداد الكهرباء بالإسكندرية.. إحداهما ذكية

مع انطلاق أول أيام شهر يونيو الجاري، يبحث مواطنو الإسكندرية عن طريقة تسجيل قراءة عداد الكهرباء بالإسكندرية، وذلك ضمن عمليات التسجيل التي تتم منعا للتعامل مع مفتشي الكهرباء للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ونظراً لأهمية تسجيل قراءة عداد الكهرباء بالإسكندرية، فقد أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أمام المواطنين طرق وخطوات الدخول لتسجيل قراءة عداد الكهرباء إلكترونيا في المنطقة التي تدخل في النطاق الجغرافي للمشتركين، والتي تباشر أعمالها شركة الكهرباء.

ويرصد «الوطن» خلال السطور التالية، طرق تسجيل قراءة عداد الكهرباء بالإسكندرية، والتي جاءت لتحقيق هدفين، أولهما كما ذكرنا خاص بالشأن الصحي والحد من التعاملات في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والآخر بهدف تجنب القراءات العشوائية للحد من إصدار فواتير كهرباء مبالغ فيها لاسيما وأنه حدث في الخمس السنوات الماضية زيادات سنوية في أسعار شرائح الكهرباء.

خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء بالإسكندرية

- يدخل المشترك إلى الموقع الرسمي لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء على الإنترنت عبر هذا الرابط.

- الضغط على زر إدخال قراءة عداد الكهرباء.

- كتابة الرقم الآلي الموجود في منتصف فاتورة الكهرباء الخاص بالعميل حيث يختلف من منطقة إلى أخرى.

- كتابة الرقم القومي واسم العميل بالكامل والمنطقة ثم يتم كتابة تسجيل القراءة والضغط على خانة التسجيل.

القارئ الذكي لتسجيل قراءة عداد الكهرباء بالإسكندرية

- تتوافر خاصية أخرى لغير القادرين على إتمام هذه الخطوات، وذلك عبر تحميل التطبيق المجانى «القارئ الذكى لعداد الكهرباء» من خلال «جوجل بلاي» من الإنترنت.

- تنفيذ باقي الخطوات والتي تتضمن تصوير إيصال الكهرباء بالهاتف، للتأكد من كون العملية خاصة بمشترك حقيقي والرقم القومي.

- ثم اختيار المنطقة والتقاط صورة من قراءة العداد بالموبايل وإرسالها عبر التطبيق حيث لن يتم اعتماد القراءة دون صورة من كاميرا الموبايل.