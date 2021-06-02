مدير عام مستشفيات المنصورة يكشف حقيقة وفاة مريضة بـ«الفطر الأسود»

كشف الدكتور الشعراوي كمال، مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة، حقيقة وفاة أول مريضة بـ الفطر الأسود، فذكر أن الفطر الذي يصيب الأنسجة ليس وباء ولكنه يصيب مرضى نقص المناعة وهذا ما حدث مع السيدة المريضة التي توفاها الله في المستشفى، موضحًا أن السيدة المتوفاة كانت تعاني من أورام سرطانية ولم يثبت إصابتها بالفطر الأسود ولكنها كانت تعاني من أحد الفطريات، وتوفيت نتيجة انتشار الخلايا السرطانية ولم يثبت أن سبب الوفاة فطر أسود.

وأضاف «كمال»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على شاشة «إم بي سي مصر»، أن لدينا 5 حالات مصابة بالفطريات داخل المستشفى منهم حالتان مصابتان بالفطريات ولم يثبت إصابتهما بفيروس كورونا والـ 3 حالات كانت مصابة بفيروس كورونا، بينهم حالة تأكد إصابتها بالفطر الأسود وتم علاجها وتماثلت للشفاء وخرجت من المستشفى.

وأوضح مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة، أن الفطريات ليست فيروسات أو بكتيريا وهي خلايا أحادية الخلية قد تصيب الكائنات الحية، والالتهابات الفطرية لم تكن منتشرة في مصر قبل عام 2000 وبعد عام 2000 أصبح هناك زيادة في عمليات زرع النخاع والكلى والكبد وحصول هؤلاء المرضى على أدوية مثبطات المناعة، ما أدى إلى زيادة معدلات انتشار الفطريات.