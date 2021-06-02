الداخلية تكشف ملابسات «تعذيب شاب معاق ذهنياً بالزقازيق»

كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعنوان «تعذيب شاب معاق ذهنياً بالزقازيق».

قالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه بالفحص تبين قيام «3 أشخاص - مقيمين بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية بالتنمر على أحد الأشخاص، معاق ذهنياً، مقيم بمدينة الزقازيق.

وتابعت الوزارة، عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبطهم وبمواجهتهم نفوا تعذيبه وأضافوا إرتكابهم الواقعة على سبيل المزاح.