شعث: مصر هي السند الحقيقي لفلسطين.. والمصريون على القمة الآن

علق الدكتور أسامة شعث أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بفلسطين، على دخول معدات إعادة الإعمار لقطاع غزة، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني ممتن للشعب المصري لأن مصر دائمًا هي السند والظهير الاستراتيجي على مدار الماضي والحاضر.

وأوضح شعث خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، أن الفلسطينيين دائمًا يقولون إن مصر هي السند الحقيقي للقدس وهي التي كانت تحرر القدس على مدار التاريخ، لافتًا إلى أن الرئيس الراحل ياسر عرفات كان يقول دائمًا «خلوا بالكم مصر هي عمود الخيمة فاحذروا سقوط مصر».

وأضاف «إحنا بنخاف على مصر كأننا بنخاف على القدس وفلسطين لأن مصر هي أرض الله وأرض الكنانة» موجهًا التحية لمصر وشعبها وقيادتها ورئيسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، محذرًا من المؤامرات التي تعرضت لها مصر، معتبرًا أن مصر عادت للقمة.

ووجَّه شعث رسالة للشعب المصري «أنتم قمة الآن فلتقفوا الآن بجوار قضيتكم وقضية الأمة العربية والقضية الأساسية وقضية الإنسانية جمعاء القدس لانها بوصلة الأمة العربية».

وقدم شعث الشكر للشعب المصري، مشيرًا إلى أن هذا الشكر من الأهالي والثكالى والمصابين والذين يسهرون على الثغور في غزة، لافتًا إلى أنه يتواصل معهم باستمرار وأن عيونهم ترقب مصر ويتطلعون للمزيد من مصر بأن تكون راعية لهم ولمشكلتهم.

وأشاد سعث بدخول المساعدات المصرية لقطاع غزة بشكل عاجل ومتميز ولم تنتظر دعوة مؤتمرات كما جرى في 2014 ولم تنتظر من أحد أن يقوم بالضغط والاشتراط على الشعب الفلسطيني في ملف إعادة الإعمار وأن مصر بادرت بكل إمكانياتها ويحسب لها أنها تقدمت رغم الظروف والأزمات التي استفاقت منها وعادت مجددًا إلى قيادة المنطقة.