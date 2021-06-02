التحريات الأولية: قبطان سفينة رأس غارب الغارقة رفض مغادرتها فلقي مصرعه

تواصل أجهزة البحر الأحمر، جهود البحث عن مهندس مفقود تابع لسفينة الخدمات البترولية الغارقة قبال سواحل شواطئ مدينة رأس غارب شمال المحافظة، فيما لقي قبطان السفينة «يسري سلطان»، مصرعه، وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 11 فردا من طاقم السفينة الغارقة قبالة سواحل مدينة رأس غارب.

كانت غرفة عمليات البحر الأحمر، تلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، بلاغًا بغرق سفينة خدمات بترولية، وجرى إنقاذ 11 شخصًا من طاقم المركب، ولقي قبطان السفينة مصرعه حيث رفض مغادرة السفينة أثناء تعرضها للغرق، فيما تواصل قوات الإنقاذ جهود البحث عن مهندس مفقود يدعى عادل نصار.

وأفادت التحريات الأولية أن سفينة خدمات بترولية «inspecta 7»، تعرضت للغرق نتيجة اصطدامها بمركب في قاع البحر، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، قبالة سواحل مدينة رأس غارب وهى سفينة إمدادات تعمل فى إحدى شركات البترول.

ودفعت أجهزة البحر الأحمر المعنية ومجلس مدينة رأس غارب بالاشتراك مع عدد من شركات البترول العاملة في المنطقة بعدد من القطع البحرية لمكان الواقعة للبحث عن المهندس المفقود ومازالت الأجهزة تحقق في الحادث.

جدير بالذكر أن سفينة الإمداد المصرية inspecta7 تعمل بأحد المواقع البترولية بمنطقة رأس غارب، وأثناء ممارسة عملها اصطدمت بمركب في قاع البحر، ما عرضها للغرق ونجحت فرق الإنقاذ في انتشال 11 شخصا من طاقم السفينة التي توفي قبطانها، فيما استمرت جهود البحث عن المهندس المفقود.