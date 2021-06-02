«الداخلية» تحصّل 749 ألف جنيه غرامة كمامة خلال 24 ساعة

خلصت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، إلى ضبط 15047 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتمّ التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ14982 شخصًا المقدرة بـ749,100 جنيه، وتحرير محاضر لـ65 شخصًا لم يسددوا الغرامة.

وتمّ تحرير 1400 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية، بمخالفة قرار الغلق، وضبط 301 قضية في مجال منع تداول «الشيشة» بإجمالي مضبوطات 2202 «شيشة».