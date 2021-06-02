«زوجها بيعاملها وحش».. انتحار ربة منزلة في الدقهلية بحبة الغلة

تخلثت ربة منزل في الدقهلية، من حياتها بتناول «حبة الغلة السامة »، اليوم لمرورها بحالة نفسية سيئة لسوء معاملة زوجها لها بقرية «أبو زاهر» دائرة مركز شربين، وتوفيت عقب وصولها للمستشفي، وأكد والدها أنها كانت تعاني ظروف نفسية سيئة لسوء معاملة زوجها لها مؤكدا أن «زوجها كان بيعاملها وحش».

ورود بلاغ بوفاة زوجة باستقبال مستشفى شربين المركزي

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة شربين من مستشفى شربين المركزي بوصول المدعوة «أفكار. ع. ا. ا» 38 سنة، ربة منزل، ومقيمة بقرية «أبو زاهر» دائرة مركز شربين مصابة بحالة إعياء وقيء مستمر إدعاء تناول مادة سامة وتوفيت عقب وصولها.

والد المتوفاة: زوجها بيعاملها وحش وانتحرت

انتقلت مباحث شربين إلي مكان الواقعة، للفحص وبسؤال والدها المدعو « ع. ا. ع.، 68 سنة »، بالمعاش ، ومقيم بذات القرية، أكد في محضر الشرطة، بتناول كريمته قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال بقصد الانتحار لمرورها بحالة نفسية سيئة لسوء معاملة زوجها لها «زوجها كان بيعاملها وحش».

ورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول حبة غلة، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4201 لسنة 2021 إداري مركز شربين ، وجاري العرض علي النيابة العامة