قاتل «جنى» أمام المفتي.. خنقها وأضرم النار بجثتها لسرقة حلق ذهب

سادت حالة من الغضب الشديد بقرية «الرودة» مركز المنزلة، بمحافظة الدقهلية على بشاعة حادث مقتل الطفلة «جنا، 4 سنوات»، فلم تقع في قريتهم حادثة تضاهي بشاعتها من قبل، فقد خرجت القرية بأكلمها تبحث عن الطفلة لمدة يومين ولم يعثروا عليها، فقد اختفت من أمام أعين جدتها في ثوانٍ، وتأكدوا أنها لن تذهب بعيدا لصغر سنها، حتى عندما كان يلهو الأطفال في الشارع شاهدوا شيكارة ببيت مهجور، وتظهر منه أجزاء آدمية ليصرخ الأطفال وتتجمع الأهالي ليجدوا جثة الطفلة مشوهة داخل الشيكارة.

الشرطة تناظر الجثة وأسرتها تتعرف عليها

استغاث الأهالي بمركز شرطة المنزلة، فتحركوا سريعا، وبمناظرة الجثة تبين أنها للطفلة التي كان يبحث عنها الأهالي إلا أن قرطها الذهبي ، قيمته لا تتعدى ألف جنيه، غير موجود في أذنها، وتوصلت تحريات المباحث، أن مرتكب الجريمة في البيت المجاور للبيت المهجور، وجيران أسرة الطفلة جنا الذين كانوا دائما يعطفون عليهم فردوا حالة العطف بتلك البشاعة.

المتهم خطف جنا وخنقها وأضرم النار بجثتها

ألقت مباحث المنزلة القبض على المتهم، والذي اعترف بجريمته، وأمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة جنايات المنصورة والتي قررت برئاسة المستشار حسين معوض الباهي ، رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار حاتم مبروك محمود، والمستشار محمد عبد الفتاح شرابي، وسكرتارية محمد عبد الهادي أبوزيد ، وحسين عبد اللطيف، إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي للنطق بالحكم بإعدامه في جلسة 29 /8/2021 .

جدتها: المتهم قتل جني 3 مرات

«قتلوها 3 مرات، خنقها وحرقها وإلقاها من فوق السطح» هكذا عبرت سعاد، جدة الطفل، عن حزنها الشديد، وهي تتذكر آخر ليلة قضتها الطفلة معها وهي تقرأ لي سورة «الناس» وتردد «قل أعوذ برب الناس» وما تزال في أذني حتى الآن.

وصرخت الجدة وهي تقول لـ«الوطن»، إن لا بد من إعدام المتهم وإحراق جثته كما فعل في «الطفلة جنا» علشان نحمي أطفال مصر من تكرار الجريمة معهم ويكون رادع لأي أحد تسول له نفسه تكرار مثل هذه الجريمة وبدون ذلك فأطفال مصر في خطر.

وصف النيابة للجريمة

تعود أحداث القضية رقم 11726 لسنة 2020 جنايات مركز المنزلة والمقيدة برقم 1691 لسنة 2020 كلى شمال المنصورة ، حيث اتهمت النيابة العامة « محمد خليل علي خليل السخري»، 29 سنة، مقيم «الرودة » مركز المنزلية بمحافظة الدقهلية لأنه في صبيحة يوم 7 / 11 / 2020 بدائرة مركز المنزلة قتل المجني عليها الطفلة «جنی محمد صلاح نظيم فهيم السخري » ، 4 سنوات عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها وظل متربصا بها کامنا لها أمام منزله بالطريق العام حيث تلهو منتظرا خلوه من المارة، وما إن سنحت له الفرصة حتى قام بالتوجه صوب المجني عليها حاملا إياها عنوة بكلتا ذراعيه مستغلا صغر سنها مصطحبا إياها إلى منزله صاعدا بها إلى سطحه، وما إن ظفر بها منفردة حتى سدد لها لكمة واحدة استقرت بوجهها مفقدها وعيها مسجيا إياها أرضا مجهزا بيده على عنقها حتى فارقت الحياة وما أن أيقن ذلك حتی جذب قرطيها الذهبيين من كلتا أذنيها عنوة، مسدلا على جثمانها بقطعة من القماش تارکا إياها منصرفا هادئ الروع، وما إن تدبر في أمر خلاصه من جثتها حتى عاد إليها عشية وبحوزته بعض الحقائب البلاستيكية واضعا إياها على جثمانها مضرما بها النيران لطمس ملامحها عنها بغية إخفاء جريمته فالتهمت النيران وجهها وصدرها مفحمة إياهما وما إن ظن بتمام جريمته حتى قام بإخماد تلك النيران عن الجثمان، واضعا إياه بداخل أحد الأجولة البلاستيكية ملقيا به نحو عقار تحت الإنشاء مجاورا لمنزله غير مسقوف.