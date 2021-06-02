بالأسماء.. 11 ناجيا في حادث سفينة رأس غارب الغارقة

أسفر حادث غرق سفينة خدمات بترولية برأس غارب عن مصرع القبطان، ويدعى يسرى سلطان، وفقد أحد المهندسين ويدعى عادل نصار، فيما تم إنقاذ 11 شخصًا.

والأشخاص الذين جرى إنقاذهم هم مصطفى محمد مصليحي (قبطان)، وشريف طه العربي (ضابط ثان)، وأسامة محمود (ريس بحري)، ومحمد صالح (بحري)، ومحمد عزت (بحري)، ومحمد حجازي (كبير مهندسين)، وحسن علي (مهندس ثالث)، ووليد خليل (ريس)، ومحمد حسن (ميكانيكي)، ومحمد فكري (كهربائي)، ومحمد علي (طباخ).

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بلاغًا بغرق سفينة خدمات بترولية على متنها طاقم المركب، حيث لقي القبطان مصرعه بعدما رفض مغادرة السفينة أثناء تعرضها للغرق حتي يتم إنقاذ الطاقم وعددهم 11 شخصًا، فيما فقد مهندس من بين أفراد الطاقم ويدعى عادل نصار.

وأفادت التحريات الأولية، أن سفينة خدمات بترولية تعرضت للغرق فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، قبالة سواحل مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحم تدعى «inspecta 7»، وهى سفينة إمدادات تعمل فى إحدى شركات البترول بمدينة رأس غارب، وذلك نتيجة اصطدام السفينة بمركب في قاع البحر، ما أدى إلى غرقها.

ودفعت أجهزة البحر الأحمر المعنية ومجلس مدينة رأس غارب، بالاشتراك مع عدد من شركات البترول العاملين في المنطقة، بعدد من القطع البحرية في مكان الواقعة للبحث عن المهندس المفقود، ومازالت الأجهزة تحقق في الحادث.