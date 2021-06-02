صيانة 27 أتوبيسا بمشروع نقل الركاب لتغطية أحياء مرسى مطروح

عقد اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح، اجتماعاً مع مسؤولي مشروع نقل الركاب، بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة وتحسين منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه «إبراهيم» بأهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لخطوط حركة سير أتوبيسات المشروع في مدينة مرسي مطروح بجميع المناطق المدرجة، خاصة مع الاستعداد لموسم الصيف السياحي، وإقبال مزيد من زوار المحافظة، والتشديد على مراعاة كافة الضوابط والإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة وسلامة الركاب ومنع انتشار فيروس كورونا.

رفع كفاءة 27 أتوبيسا بمشروع نقل الركاب بمطروح

وقال سكرتير عام محافظة مطروح، إن المحافظة انتهت من رفع كفاءة عدد من أتوبيسات المشروع بمدينة مرسي مطروح من 16 حتى 27 أتوبيساً تعمل حاليا بكفاءة جيدة، مع العمل على رفع كفاءة مزيد من السيارات لتوفير مزيد من خطوط الحركة بجميع المناطق خاصة الأكثر كثافة للتيسير على المواطنين، ووجه سكرتير عام المحافظة بتطوير وتشغيل مغسلة سيارات المشروع لخدمة سيارات ديوان عام المحافظة واتوبيسات مشروع نقل الركاب كمرحلة أولى يتبعها باقى سيارات مجالس المدن والجهات الحكومية.

تغطية مشروع نقل الركاب الأحياء والمناطق السياحية بمطروح

ووضعت محافظة مطروح خطة لتغطية أتوبيسات مشروع نقل الركاب جميع الأحياء السكنية، بمدينة مرسي مطروح، على مدار العام، من خلال خطوط سير ثابته، من وسط المدينة، وحتى الأحياء الشرقية والغربية، بالإضافة إلي وضعة خطة خاصة بموسم الصيف لتغطية جميع المناطق السياحية والشواطىء التي يوجد بها مصطافين، مثل خطوط عجيبة والأبيض والغرام وكليوباترا، ورميل وعلم الروم ومينا حشيش، لتقديم خدمة النقل لجميع أهالى مطروح وزائريها، في ظل إستقبال مطروح ما يقرب من 6 مليون مصطاف خلال موسم الصيف.