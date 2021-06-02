الحالة الصحية للفنان شريف الدسوقي.. شقيقه يكشف آخر التطورات

طمأن طارق دسوقي، شقيق الفنان شريف دسوقي، الجماهير على حالته الصحية، والذي انتقل من مستشفى دار الشفا إلى أحد المستشفيات الخاصة للتأهيل النفسي، وذلك بعد انتهاء علاجه عقب الجراحة التي أجراها لبتر ساقه اليسرى بأحد مستشفيات الإسكندرية، قبل نقله إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة لاستكمال علاجه على نفقة الدولة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة له.

الحالة الصحية للفنان شريف الدسوقي

وكشف طارق عن أن الحالة الصحية للفنان شريف الدسوقي مطمئنة للغاية، قائلًا في تصريحات خاصة إلى «الوطن»: «الحمدلله صحة شقيقي أفضل من قبل ذلك بكثير، وأيضا صحته النفسية أفضل من الأول بكثير».

أما عن موعد تركيب الفنان شريف دسوقي للطرف الصناعى فقال: «لسه شوية هو دلوقتى ما زال فى مرحلة الجرح بيلم ولازم يلم بالكامل ويكون صحته بقت أفضل علشان نقدر نركب الطرف الصناعي».

وأكد طارق دسوقي أن تركيب الطرف الصناعي، إذا أراد الله سيكون فى القريب العاجل بمجرد شفاء الفنان على الفور.

كان الفنان شريف دسوقي، قد تعرض لإصابة أثناء تصوير أحد الأعمال الفنية في قدمه، وبسبب أنه كان يعاني من مرض السكر، تدهورت حالته الصحية مما أدى وصول الجرح إلى المرحلة الأخيرة وهو الأمر الذي أخبر الطبيب المعالج به الفنان شريف دسوقي وتسبب في خضوعه لعملية جراحية لبتر قدمه اليسرى، وإلا كان سيصاب بحالة من التسمم في الدم.

خضع الفنان شريف دسوقي لعملية جراحية لبتر القدم، وسرعان ما اهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمر، واطمأن على صحة الفنان، وأصدر أوامره برعايته والاهتمام به وصرف معاش استثنائي له، وبالفعل تم نقله على الفور من مستشفيى بالإسكندرية إلى مستشفي دار الشفاء بالقاهرة لعلاجه على نفقة الدولة.