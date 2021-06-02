«التراس» للإذاعيين الأفارقة: الرئيس وجّه بالتعاون مع الأشقاء

كشف الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، جهود الهيئة لتنفيذ توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى لتعزيز التعاون والتكامل مع الأشقاء الأفارقة، مشيراً إلى أن الهيئة تضع كافة خبراتها وإمكانياتها البشرية والتكنولوجية للتعاون والشراكة مع أشقائنا بالقارة الأفريقية فى كافة المشروعات التنموية وتبادل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية وفقاً لمعايير الثورة الصناعية الرابعة فى العديد من مجالات الصناعة المختلفة.

وأضاف «التراس» خلال استقباله وفد الإذاعيين الأفارقة الناطقين باللغة الفرنسية (الدورة التدريبية المتقدمة رقم 10)، التى تنظمها وزارة الدولة للإعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية، أن العربية للتصنيع تمثل الظهير الصناعى للدولة المصرية لتوطين التكنولوجيا والتصنيع والتطوير وفقاً لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

وأشار «التراس» إلى اهتمام الهيئة بتدريب الكوادر البشرية وفقاً لآليات التحول الرقمى وتعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالشراكة مع كبريات الشركات العالمية فى العديد من مجالات الصناعة، لافتاً إلى أن أكاديمية العربية للتصنيع ترحب بكافة الدارسين والكوادر البشرية من خلال دورات تدريبية متخصصة فى كافة مجالات الصناعة والإدارة ونظم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، وفقاً لأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة وتعزيز آليات الإدارة الآلية الذكية والتدريب على الماكينات المبرمجة.

كما أكد رئيس العربية للتصنيع أهمية تقديم كافة أشكال الدعم والتأهيل والتدريب للدارسين الأفارقة والاستفادة من قدراتهم وتمكينهم فى المناصب القيادية ببلادهم.