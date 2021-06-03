عاجل.. اصطدام عدد من السيارات وإصابة مواطنين بالمنوفية «صور»

شهدت مدينة الباجو بمحافظة المنوفية، اصطدام سيارة ملاكي مسرعة بعدد من السيارات والأشخاص، وترك السائق السيارة وفرَّ منها، وتسبب الحادث في إثارة حالة من الرعب بين المواطنين، وأخطر الأهالي خط النجدة بالواقعة.

وجرى الدفع بقوة أمنية من قسم شرطة الباجور، لمعاينة السيارة والتحقيق في واقعة إصابة المواطنين بالاصطدام بالسيارات، وتواصل قوات الشرطة البحث عن سائق السيارة الذي فر هاربا، فيما يتم جمع المعلومات عن قائدها، وتم التحفظ على السيارة.

ووصل عدد من المواطنين إلى قسم شرطة الباجور، قبل قليل، لتحرير محاضر بالواقعة، واتهام سائق السيارة الملاكي بالاصطدام بسياراتهم، وإصابة عدد من الأشخاص.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور مركز الباجور، بتحرير عدد من الأهالي محاضر ضد سيارة ملاكي، قامت بالاصطدام بسيارات أخرى، وإصابة مواطنين، فيما قام السائق بالفرار وترك السيارة في الطريق، وتواصل قوات الشرطة البحث عن سائق السيارة.

وتحرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة الباجور، وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.