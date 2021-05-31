مفاجأة.. «مستريحة المنوفية» تعرض التصالح مقابل 250 مليون جنيه

كشف عادل العربي محامي الدفاع عن «هالة ز.»، الشهيرة باسم «أم عبده»، والمعروفة إعلاميا باسم «مستريحة المنوفية»، والمتهمة بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية تصل إلى مليار جنيه، عن مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكداً أن موكلته طلبت التفاوض مع الضحايا، لدفع بعض المبالغ التي حصلت عليها منهم، في مقابل التنازل عن القضايا التي حرروها ضدها، مؤكداً أنها عرضت التصالح في مقابل دفع ربع المبلغ، والمقدر بـ250 مليون جنيه، من أصل المحاضر المقدر قيمتها بأكثر من مليار جنيه.

وأضاف محامي «مستريحة المنوفية»، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الاثنين، أنه عقد عدداً من اللقاءات مع بعض الضحايا بالفعل، للتشاور معهم وفق المبلغ المعروض من موكلته للتصالح، مشيراً إلى أن عدداً من مقدمي البلاغات أبدوا استعدادهم للتصالح، مقابل الحصول علي جزء من أموالهم، مؤكداً أن موكلته شددت عليه بضرورة حل المشاكل مع الشاكين بالتراضي.

وكان المحامي قد ذكر، في وقت سابق، أن موكلته وافقت على إعادة الأموال إلى ضحاياها، ولكن بشرط التنازل عن المحاضر وخروجها أولاً قبل إعادة الأموال إليهم مرة أخرى، الأمر الذي رفضه الضحايا، موضحاً أن النائب العام أصدر قرارا في وقت سابق بالتحفظ على ممتلكات «أم عبده» وزوجها وأولادها القصر وعدم التصرف فيها.

وأكد «العربي» أن المتهمة لها قضايا في محافظة قنا، وقضايا أخرى في المنوفية، وقررت محكمة الباحور تأجيل إحدى القضايا، التي تواجه موكلته فيها اتهامات بالنصب، إلى جلسة 9 يونيو المقبل، لافتاً إلى أن لها قضايا أخرى في محافظة قنا، وستتوجه للتحقيق فيها، في جلسة 5 يونيو المقبل في محكمة قنا، ثم ستعود مرة أخرى لاستكمال المحاكمات في محكمة الباجور.