شاكوش يحتفل بتحقيق كليب «حبيبتي» مع ياسمين رئيس 10 ملايين مشاهدة

احتفل مطرب المهرجانات حسن شاكوش، مع جمهوره عبر «انستجرام» بتحقيق كليب «حبيبتي»، مع ياسمين رئيس، 10 ملايين مشاهدة في أسبوع واحد فقط، منذ طرحة عبر «يوتيوب».

وعلق «شاكوش» قائلا: «الحمدلله والشكر لله أول 10 مليون في أسبوع وتريند 1 طول الأسبوع في مصر والوطن العربي، شكرا لكل جمهوري وكل أخواتي اللي واقفين في ضهري».

وتصدر كليب «حبيبتي» التريند، خلال الساعات الأولى من طرح الأغنية، وكذلك اسم حسن شاكوش وياسمين رئيس، مؤشرات البحث على جوجل، بسبب الكليب، ومازال حتى الآن وبعد مرور أسبوع من طرحه.

كليب «حبيبتي» من كلمات محمد غباشي ومصطفى الجن، وألحان حسن شاكوش، وتوزيع إسلام ساسو.

وتقول كلمات أغنية «حبيبتي»: «حبيبتي.. افتحي شبكاكيك أنا جيت.. أنا واقف تحت البيت.. مش هعمل زيطه وسيط وحشتيني.. بتلفي وتدوري عليا ليه مش عايزه تحني ليه.. طب بصي يا بنت الإيه مش هحلك».

«بلاغيكي .. قولتلك بهوايا .. لو مش جاية معايا .. هعمل ألف جناية .. هقلب زومبي.. أنا جايلك وبقولك وحشاني.. انتي النص التاني وبقيتي بالنسبالي أم عيالي».

وظهر شاكوش خلال الكليب بلوك غريب لفت الأنظار إليه؛ إذ ارتدي بدلة حمراء اللون ونظارة شمس حمراء، رغم أن التصوير ليس في النهار، ويبدو في حارة شعبية.

ويقف حسن شاكوش تحت منزل حبيبته، ويطالبها بفتح شباكها والاعتراف بحبه لها، وتجسد دور حبيبة المطرب في الكليب الفنانة ياسمين رئيس، التي تغني للمرة الأولى من خلال الكليب.