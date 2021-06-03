عودة حورية فرغلي بفيلم «براءة ريا وسكينة» الشهر الجاري

أعلنت الفنانة وفاء عامر عبر حسابها الشخصي بموقع «انستجرام»، استئناف تصوير فيلم «براءة ريا وسكينة»، مع الفنانة حورية فرغلي، الشهر الجاري، والذي توقف فترة بسبب خضوع الأخيرة للعملية الجراحية.

ونشرت وفاء عامر، صورة من كواليس العمل، وعلقت قائلة: «استئناف تصوير فيلم براءة ريا وسكينة، الشهر الجاري، بطولتي أنا وحورية فرغلي ونجوم كتير، إنتاج حلمي إيهاب وحسام شهاب، وإخراج عبدالقادر الأطرش، وتأليف أحمد عاشور، منتج فني محمود عادل».

إجراء حورية فرغلي عملية بأنفها

وعادت حورية مؤخرا من أمريكا، بعد إجرائها 4 عمليات جراحية في أنفها، لتعود مرة أخرى لمزاولة عملها بشكل طبيعي، بعد معاناة سنوات عديدة بسبب فقدان حاستي الشم و التذوق، ما أدى إلى دخولها في مرحلة اكتئاب، وعزلة بمنزلها، بعد التنمر عليها من الناس، بسبب تشبيهها بمايكل جاكسون.

هذا الوضخ جعلها تقرر السفر للخارج مرة أخرى، لإجراء عملية جراحية حتى تعود لحياتها الطبيعية، ومن المفترض أن تسافر حورية فرغلي مرة أخرى إلى أمريكا لإجراء عملية جراحية أخيرة في الأنف، خلال شهر.

سبب إصابة أنف حورية فرغلي

جدير بالذكر أن سبب إصابة حورية في أنفها، يرجع إلى تعرضها لحادث منذ سنوات، في أثناء ممارستها رياضة الفروسية؛ إذ سقطت من أعلى الحصان بعد أن قفز في الهواء، ما تسبب في كسر أنفها وفقدان حاستي الشم والتذوق، بعد خضوعها للعديد من العمليات الجراحية وحدوث خطأ طبي في أثناء العملية الجراحية وقتها.

قصة فيلم براءة ريا وسكينة

تدور أحداث الفيلم حول قصة ريا وسكينة، وتجسد وفاء دور «ريا»، أما حورية فتجسد دور «سكينة»، ويحاولا طوال الفيلم إثبات برائتهما من حوادث القتل التي ارتكباها.