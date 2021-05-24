حورية فرغلي ترد على إنكار أمينة خليل القرابة بينهما

أثارت حورية فرغلي جدلا كبيرا بعد تصريحاتها ببرنامج «واحد من الناس» مع عمرو الليثي عن قرابتها لأمينة خليل، وأنها ابنة خالتها وأنها لم تسأل عنها أو تودها في محنتها الأخيرة، التي خاضت خلالها 4 عمليات جراحية في أنفها.

وبعدها خرجت أمينة خليل، في بيان لها، وقالت إنها لا تقرب لها وقالت أمينة، نصا، في بيانها: «هناك علاقة عائلية بعيدة تربط جدتها ووالدة حورية، مؤكدة أنه لا يوجد أي تواصل بينهما قبل دخول الفن أو بعده. وتابعت أمينة أنه لم يكن هناك أي اختلاط بين العائلتين بأي شكل، والأمر علاقة عائلية بعيدة، لذلك طوال سنوات عملهما في الفن لم يتحدث أحد عن هذه العلاقة.

وعلقت حورية للمرة الأولى على بيانها في ندوة «الوطن» وقالت إن لها فيديو قديم تقول فيه إنها قريبتي، ولكن طالما هي تنفي فأنا لا أحب أن تكون قريبتي، وأشارت إلى أنها لا تزعل منها ولا يوجد تعليق على ما كتبته.

أما عن رشوان توفيق، فقالت حورية إنه توجد درجة قرابة بينهما، ولكنه بالرغم من عمره الكبير إلا أنه قام بودها وقام بالاتصال بها للاطمئنان عليها منذ يومين.