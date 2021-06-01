«ملايين الجنيهات».. حورية فرغلي تكشف عن تكلفة عملية أنفها 

كشفت الفنانة حورية فرغلي، عن تكاليف العمليات الجراحية التي قامت بها مؤخرًا، والتي قدرت بـ 4 ملايين ونصف مليون جنيه، مشيرة إلى أن هذا المبلغ الكبير ليس بمثابة التكلفة الإجمالية لبعض الأمور المصاحبة لرحلة علاجها بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت الفنانة حورية فرغلي، خلال استضافتها بـ«ندوة» جريدة الوطن، أنها أنفقت أموالًا أخرى تتعلق بالعلاج وجلسات الأكسجين والفندق الذي أقامت به وفترة تواجدها المستشفى «التوتال ملايين كتير صرفتها».

حورية فرغلي: لن أقبل المساعدة المادية من أحد

وعن عدم عرض المساعدة المادية عليها من قبل البعض خلال رحلة علاجها، قالت حورية فرغلي إنها ليست بحاجة للمساعدة من قبل الآخرين ولو حدث لم تكن تقبل بذلك «مش محتاجة، ومش هاخد حاجة من حد».

وخلال ندوة «الوطن» كشفت الفنانة حورية فرغلي، تفاصيل مكالمة صلحها مع والدها الدكتور مدحت فرغلي، بعد خلافهما لفترة دامت 9 أشهر منذ قرار خضوعها لأكثر من عملية جراحية في أنفها «كلمته قولتله بابي، قالي بسبس، قولتله: بابي إنت زعلان مني؟ قالي: آه زعلان منك، قولتله: طيب لو قولت أنا آسفة ومش هعمل حاجة تاني من غير ما أقولك ومش هعمل كده تاني؟، قالي: هسامحك على طول علشان مقدرش أزعل منك إنت بنتي البكرية، بس أنا كنت عاوزك تاخدي رأي علشان أوديكي لأحسن دكاترة وأبقى مطمن عليكي، قولتله: بابي أنا مكنتش عوزاك تبقى مضايق أو أشيلك هم أنت فوق الـ70 ومش عاوزة أقلقك أنا عملت 15 عملية قبل كده وفشلت وقولتله أنا مقدرش أعيش من غيرك».