حورية فرغلي: لم أفكر في تبني طفل بعد رحيل آدم

عاشت الفنانة حورية فرغلي مأساة كبيرة بعد رحيل الطفل الذي تبنته من والدته ويدعي «آدم»، وعاش معها لمدة 6 سنوات كاملة.

وقالت «حورية» خلال ندوة أقامتها «الوطن»، إنها عاشت فترة نفسية سيئة للغاية بعدما تعلقت بـ«آدم»، ثم قررت والدته أن تأخذه وتهرب وتسافر، «رغم أنني كنت أحبه واهتم برعايته»، وفق قولها.

وأضافت، «لم أفكر في تبني طفل مرة أخرى، بعد رحيل آدم، خاصة أنه كان مميزا في حياتي، ولا أستطيع الاستغناء عنه».

حورية فرغلي تنفي استئصال الرحم

وعن استئصال الرحم قالت حورية، إنها لم تستأصله بل الأورام التي تشكلت حوله، ما أدى إلى حرمانها من الإنجاب مرة ثانية، مؤكدة أنها وجدت أحد الأعمال بمنزلها حتى لا تنجب ولا تعمل ولا تتزوج وحياتها تتوقف على هذا الأمر.

حورية فرغلي تتحدث عن مشاريعها المقبلة

تلقت الفنانة حورية فرغلي عددا من السيناريوهات خلال الفترة الحالية، بعد عودتها من أمريكا، وإجرائها 4 عمليات جراحية في أنفها، لتعود مرة أخرى لمزاولة عملها بشكل طبيعي.

وتحدثت حورية، عن الأعمال المعروضة عليها قائلة، «عرض عليا أكثر من عمل خلال الفترة الحالية، أقرأ عددا من السيناريوهات، وسأعود إلى الشاشة قريباً».

وتابعت حورية حديثها: «أتمنى أن تكون العودة قوية، ويكون الدور مختلفا عما ظهرت به خلال أعمالي الماضية، وأتمنى تقديم دور حتشبسوت، في عمل فني، بالإضافة إلى أنني أتمنى تقديم قصة «كوكي» بمسلسل «حكايات بنات» بكل تفاصيلها في عمل سينمائي خاص»

وتحدثت حورية عن الفنان رشوان توفيق، فقالت إنه توجد درجة قرابة بينهما، ولكنه بالرغم من عمره الكبير إلا أنه قام بودها وقام بالاتصال بها للاطمئنان عليها منذ يومين، على عكس ما فعلته الفنانة أمينة خليل التي أكدت أنها لا صلة بها منذ سنوات وكل منهما بعيد عن الآخر.