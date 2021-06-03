تفاصيل الإنجاز المصري للقضاء على العشوائيات: تطوير 357 منطقة

مصر بدون عشوائيات خطرة لأول مرة؛ إذ توج الإنجاز المصري في ملف العشوائيات بإنهاء ملف السكن غير الآمن، وهدم كل المناطق الخطرة التي تمثل خطورة على سكانها، ونقلهم لأماكن أخرى، أو إعادتهم لنفس أماكنهم بعد إعادة بنائها.

المهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، تحدث في تصريحات تلفزيونية له، عن ملف تطوير العشوائيات، وإعلان مصر خالية من المساكن الخطرة، وأبرز ما قاله نرصده لكم كما يلي:

357 منطقة عشوائية في مصر

تحتوي مصر على 357 منطقة عشوائية، بها 200 ألف وحدة، وتمت زيادتها لـ240 ألف وحدة بسبب إضافة عددا من المناطق الآمنة المجاورة للأماكن التي طورت، لكن كانت مظهرها عشوائي فطورت.

وأوضح صديق، أن هناك مشروعات جاهزة للافتتاح خلال شهر يونيو، مثل مشروع «معًا» الذي يضم 4416 وحدة، مشروع «الخيالة» يضم 2520 وحدة، مشروع «أرض الإنتاج الحربي» بمدينة السلام يضم 4800 وحدة، ومشروع «حدائق أكتوبر» يضم 2500 وحدة كمرحلة أولى.

مشروعات في الصعيد وسيناء

كما تشهد منطقة حلايب، أعمال تطوير مناطق عشوائية 1500وحدة وتشهد شلاتين 500 وحدة بالاضافة لتنفيذ مشروعات في الجبيل والرويسات بجنوب سيناء والغردقة ورأس غارب وسفاجا والقصير وكلها مشروعات جاهزة للافتتاح والتسكين.

وأشار إلى أنه جارِ الانتهاء من مشروعات تطوير العشوائيات في سفاجا ورأس غارب والقصير والغردقة، وأن وزارة التضامن تجري أعمال فرش هذه الوحدات، حيث نجحت في فرش 2500 وحدة خلال أسبوعين، لافتًا إلى استكمال تسكين المرحلة التانية في المحروسة 2.

المساكن في الصعيد والبدو مناسبة لحياة السكان

وأوضح صديق، أن تطوير المناطق العشوائية في الأقاليم والوادي الجديد والصعيد، تتم على أساس توفير مساكن توافق طبيعة حياة المواطنين، حيث في حلايب وشلاتين طبيعة بدوية ويسكنوا في بيوت لها قبب ومساحة الحوش كبيرة، وطلبوا أن يكون باب الحمام يفتح على حوش البيت بدلًا من أن يفتح على البيت من الداخل، وهو ما حدث بالفعل.

وأكد أن البحر الأحمر وجنوب سيناء لها طبيعة خاصة «بيحبوا البيوت ومساحة الحوش أقل وقمنا ببناء بيت يتحمل 3 أدوار حتى اذا احتاج يزوج ابنه ويقيم معه ويروح لمجلس المدينة يحصل على الرسومات ويستكمل بناء البيت عشان مبيبنيش عشش جنبه ولا يعمل عشوائيات تاني».

بدأ العمل على تطوير السكن الغير مخطط

وكشف عن حجم السكن غير المخطط في مصر، وأن 227 مدينة فيهم 417 ألف فدان منهم 160 ألف فدان غير مخطط، منهم أماكن بمناطق «فيصل، الهرم، بولاق الدكرور، وعزبة الهجانة».

وأشار إلى أنهم يعملوا لأن تصل المناطق غير المخططة لمرحلة اكتفائها من احتياجات الحياة الأساسية «شبكات مياه، كهرباء، صرف صحي، طرق، إنارة، شبكات حريق، وفتح محاور طرق» بتكلفة تصل إلى 318 مليار جنيه.

وأكد أنه يتم تنفيذ هذا المشروع ضمن خطة رؤية مصر 2030 ومتوقعًا انتهاء تطوير100% من الأماكن غير المخططة بحلول عام 2030، ولا توجد محافظة خالية من الأماكن غير المخططة.

وأوضح أن أكبر المحافظات التي تحتوي على أماكن غير مخططة هي القاهرة 19 ألف فدان، تليها الإسكندرية بـ19 ألف فدان، الجيزة 15 ألف فدان، القليوبية 9000 فدان، وأقلهم محافظة بورسعيد 126 فدانًا، وسيتم العمل في كل المحافظات معًا.

وأكد أن أعمال تطوير المناطق غير المخططة تشمل فتح محاور طرق جديدة مع تعويض المواطنين «محدش هيخرج من مكانه إلا على مكان ثاني أفضل».

مثلث ماسبيرو ومشروع رأس البر

ولفت إلى أن المواطنين سيعودوا للوحدات السكنية الجديدة بمنطقة مثلث ماسبيرو، لافتًا إلى أنه تم تعويض السكان بمبالغ كبيرة لخروجهم من المنطقة، حيث حصلوا على 60 ألف جنيه تعويض عن الغرفة الواحدة وحصل الذي يسكن في شقة غرفتين وصالة على 180 الف جنيه زائد 40 ألف أخرى دعم الدولة ليصل الإجمالي لـ220 ألف جنيه في الوقت الذي بلغت فيه قيمة شقة الإسكان الاجتماعي 170 ألف جنيه.

من جهة أخرى، أكد الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن مصر ستقدم الأفضل لأهالينا في فلسطين «الدولة لما تتدخل هتقدم الأفضل وأفضل ما بنعمله في مصر كمان»، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لإعادة إعمار قطاع غزة بتكلفة 500 مليون دولار.