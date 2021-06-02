«تطوير العشوائيات» تبدأ في إزالة 16 عمارة بـ«مساكن الجلاء» بالمنصورة

بدأت محافظة الدقهلية، اليوم، في إزالة عمارات «مساكن الجلاء» ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات، بإشراف الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، وجاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بوضع خطة قومية شاملة لإعادة تطوير المناطق العشوائية على مستوى محافظات مصر من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تؤكد لمصر واجهتها الحضارية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن، وبالتنسيق مع الدكتور خالد صديق، رئيس صندوق تطوير المناطق العشوائية، التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

هيثم الشيخ يقود حملة لبدء إزالة عمارات الجلاء بالمنصورة

خرجت الحملة بقيادة الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، بالتنسيق مع اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، للإشراف على البدء في إزالة عمارات «مساكن الجلاء» ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات، بحضور الدكتورة سارة عبد الحميد متدربة البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، والنقيب أحمد ممدوح ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندسة نهاد البلتاجي مدير وحدة تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة، ومني المدبولي وكريمة صديق نواب رئيس حي غرب المنصورة.

فرض كردون أمني البدء في إزالة 4 عمارات

وفرضت أجهزة الأمن كردونا أمنيا حول الموقع وإخلاء كافة السيارات المرتكزة داخل الموقع، ومنع دخول أي من المواطنين حفاظا على حياة الجميع، وبدأت عمليات إزالة 4 عمارات من إجمالي 16 عمارة، وإزالة باقي العمارات بالتزامن مع إخلاء كافة المرافق من الموقع خلال 15 يوما كحد أقصى.