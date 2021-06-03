سمية الخشاب تكشف تفاصيل صلحها مع أحمد سعد وريم البارودي

كشفت الفنانة سمية الخشاب عن تفاصيل صلحها مع الفنانين أحمد سعد وريم البارودي، بعد فترة طويلة من الخلافات وتبادل الاتهامات، قائلة: «إن ريم البارودي كانت تتحدث إلى «الماكيير» أثناء تواجده عندها، وطلبت منه إعطاء التليفون إليها لإلقاء التحية عليها، الأمر الذي فاجأنى وكلمتنى بعد الفطار في شهر رمضان، وقالت لى كل عام وأنتى بخير ودعت لى، وأنا أيضا دعيت لها ونصحتها بأن تحب نفسها وتركز في أعمالها المقبلة».

وأضافت الخشاب في تصريحات لـ«الوطن»، «كانت مكالمة لطيفة، مليئة بالحب والتسامح بيننا، وكان هناك مشاعر محترمة، فمن الجيد أن تعم مشاعر التسامح وننسى الإساءة والقسوة، نحن لم نكن أصدقاء مقربين، لكننا كنا زملاء وأنا احترم كل زملائي وعلاقتى بهم جيدة».

وبشأن الصلح مع الفنان أحمد سعد في كواليس تصوير مسلسل «موسى» خلال سباق الدراما الرمضانية السابق، أوضحت: «سلم علي وضحكنا دون أي مشاكل، واعتقد أن طاقة التسامح بداخلي وصلت له، أنا سامحت كل الناس تماما، والدعوى القضائية هى مجرد إجراءات قانونية لحفظ الحقوق».

وتعيش الفنانة سمية الخشاب حالة من النشاط الفني حاليسا بعد النجاح الذي حققته في مسلسل «موسى» للمخرج محمد سلامة، خلال سباق الدراما الرمضانية 2021، حيث حققت من خلال شخصية «حلاوتهم» ردود أفعال واسعة، بينما تدخل الخشاب عالم أغاني المهرجانات للمرة الأولى بأغنية «أوعدك» مع الفنان عمر كمال، حيث من المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

وعن أغنية «أوعدك» قالت الخشاب: «أنا أحب موسيقى المهرجانات، وكان اعتراضي على وجود كلمات غير لائقة في بعض الأغاني من تلك النوعية، ولكن الموسيقى في حد ذاتها لا يوجد بها مشكله فهى مجرد إيقاعات عالية تخلق حالة من البهجة والطاقة الإيجابية لدى المستمعين، وفى «أوعدك» اخترنا كلمات «دمها خفيف»، بالإضافة إلى أن عمر كمال معتمد كمطرب وصاحب صوت مميز».