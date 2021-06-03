هل تشمل مبادرة التمويل العقاري الطرح الجديد للإسكان الاجتماعي؟

ينتظر عدد كبير من المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية، ضمن الوحدات التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، الإعلان عن طرح وحدات سكنية جديدة عبر الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي.

ويتساءل عدد من المواطنين عن ما إذا كانت مبادرة التمويل العقاري الجديدة تتضمن الطرح الجديد للإسكان الاجتماعي أي الإعلان الـ15 أم لا؟.

وردًا على هذا التساؤل، أكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عبر موقعه الرسمي، أن مبادرة التمويل العقاري تشمل الطرح الجديد للإسكان الاجتماعي.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الطرح الجديد للإسكان الاجتماعي عقب الإعلان عن موعد تطبيق مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، وذلك وفقًا لصندوق الإسكان الاجتماعي.

وتوفر مبادرة التمويل العقاري الرئاسية نظام تقسيط يصل إلى 30 عامًا، بدلًا من نظام التمويل العقاري الحالي، والذي يسمح بالتقسيط على مدة أقصاها 20 عامًا.

وتتضمن مبادرة التمويل العقاري الجديدة، طرح شقق الإسكان لمحدودي الدخل بـ350 ألف جنيه، حيث تستهدف المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

جدير بالذكر أنَّ مبادرة التمويل العقاري الرئاسية تنطبق على شقق وزارة الإسكان التي يتمّ توجيهها لمحدودي الدخل من خلال برنامج الإسكان الاجتماعي، أو للإسكان المتوسط «سكن مصر- دار مصر» أو للإسكان الفاخر في مشروع «جنة».

ومن الشروط الأساسية للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية للمتقدم أو لزوجته أو الأولاد القصر أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

ويشترط أن تكون الوحدات مسجلة وليس عليها أي مخالفات، وتكون أيضًا كاملة التشطيب، وجاهزة للمعيشة، لتكون قابلة للاستفادة من قرض التمويل العقاري.

كما يشترط أن يكون الحد الأقصى لسعر الشقة، أو الوحدة السكنية 350 ألف جنيه لمحدودي الدخل، ولا تتعدى نسبة الفائدة 3%.

أما القسط الشهري ضمن مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، سيكون 1027 جنيهًا شهريًا، وهو ما يعادل إيجار شقة.