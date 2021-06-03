حريق بتوربينات توليد الرياح في رأس غارب

شب حريق بأحد توربيات توليد الرياح بمنطقة رأس شقير جنوب مدينة رأس غارب، بمحافظة البحر الأحمر، اليوم، وجرى إخماد النيران والسيطرة عليها، وتحرير محضرا بالواقعة.

تلقى اللواء حامد أحمد رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، إخطارا يفيد بنشوب حريق بأحد توربينات توليد الرياح بمنطقة رأس شقير، جنوب مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر.

وأكد رئيس المدينة في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الحريق بسبب ماس بالمولد الخاص بالمروحة، في منطقة قابلة للاشتعال وتم اخماده ذاتيا دون تدخل الحماية المدنية وتم انتداب لجنة فنية لإجراء المعاينة والوقوف على ملابسات الحادث وتحديد حجم الخسائر الناتجة عن الحريق.

وفي سياق آخر، تباشر قوات الإنقاذ في البحر الأحمر البحث عن مهندس سفينة الخدمات البترولية الغارقة قبال سواحل شواطئ مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، فيما لقي القبطان مصرعه ويدعى يسري سلطان ، و تمكنت فرق الإنقاذ من انقاذ ١١ أخرين، في حادث غرق مركب خدمات بترولية، قبالة سواحل مدينة رأس غارب، شمال البحر الأحمر.