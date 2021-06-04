فى نقاط.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة التمويل العقاري الرئاسية

حصلت «الوطن» على النسخة النهائية لشروط الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، التى جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصرى، وتحقيق رغبته فى امتلاك مسكن خاص به.

وترصد السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن مبادرة التمويل العقارى الرئاسية.

كل ما تريد معرفته عن مبادرة التمويل العقاري

- تستهدف مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل.

- توفير التمويل العقاري اللازم للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري.

- بسعر عائد 3% «يحسب على أساس متناقص» لمدة حدها الأقصى 30 سنة.

- لا تقل قيمة تعويض البنوك عن فارق سعر العائد عن 5% في جميع الأحوال.

- تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل مبادرة «التمويل العقاري» لمحدودي ومتوسطي الدخل.

- تنطبق هذه المبادرة على المستفيدين الحاليين من مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 بسعر عائد 8% ويحسب على أساس متناقص، في حالة استيفائهم شروط المبادرة الجديدة محل هذا القرار وذلك من تاريخ العمل بها.

- تشمل مبادرة التمويل العقارى شقق وزارة الإسكان التي يتم طرحها لمحدودي الدخل من خلال برنامج الإسكان الاجتماعي، أو للإسكان المتوسط «سكن مصر- دار مصر» أو للإسكان الفاخر في مشروع «جنة».

- تشمل المبادرة عملاء وزارة الإسكان الأكثر استفادة من المبادرة الجديدة وكذلك المبادرات القديمة التي تم إطلاقها عام 2014، بسبب انتهاء وزارة الإسكان من تشطيب الشقق والمشروع بشكل كامل قبل التسليم.

- تشترط مبادرات التمويل العقاري الذي يطلقها البنك المركزي، أن تكون الوحدات مسجلة وليس عليها أي مخالفات، وتكون أيضًا كاملة التشطيب، وجاهزة للمعيشة، لتكون قابلة للاستفادة من قرض التمويل.

- قبول تمويل أصحاب المهن الحرة مع ضرورة استخدام أسلوب التقييم الرقمي بإعطاء درجات لعناصر التقييم.

- السماح لشركات إعادة التمويل العقاري بالمشاركة في المبادرة وذلك بإعادة تمويل محافظ شركات التمويل العقاري التي تنطبق عليها شروط المبادرة.

- وفقا لحدود الدخل المعلنة من قبل البنك المركزي، يتاح للمواطنين من هم لديهم 200 ألف جنيه، من فئة متوسطي الدخل، الحصول على شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري، وذلك بشرط أن يتوافر عليه شروط الاستفادة من المبادرة، والتي تتفق مع شروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى.