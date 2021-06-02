لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على طرق الحصول على النماذج الاسترشادية

وفرت وزارة التربية والتعليم عدد من النماذج الاسترشادية والمراجعات لطلاب الثانوية العامة 2021، من خلال منصة حصص مصر التعليمية، للتدريب على طريقة الأسئلة، وكيفية الإجابة عليها، بالاستعانة بمصادر متنوعة، مؤكدة أنه يجب على الطلاب الاهتمام بهذه النماذج والتدريب عليها جيداً، للتأهيل للامتحانات النهائية التي من المقرر عقدها في شهر يوليو المقبل.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، طرق الحصول على النماذج الاسترشادية من منصة حصص مصر التعليمية:

1- يمكن لطالب الثانوية العامة الحصول على النماذج الاسترشادية من خلال منصة حصص مصر التعليمية من هنــا.

2- يدخل الطالب الحساب الموحد «أوفيس 365» الخاص به.

3- يحصل الطالب على الحساب المود من خلال الكود والرقم القومي الخاصين به.

جدير بالذكر، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن امتحانات الثانوية العامة 2021 ستعقد في شهر يوليو المقبل، وسط تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحاً أن الوزارة تبذذل قصاري جهدها للاستعداد الجيد للامتحانات وعقدها في جو من الهدوء.

«شوقي»: جار التنسيق مع عقدد من الوزارات والجهات المعنية للاستعداد للامتحانات

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن الامتحانات ستعقد إلكترونياً في لجان مراقبة جيدا، وسيتم تكثيف الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكداص أنه جار التنسيق مع عقدد من الوزارات والجهات المعنية للاستعداد للامتحانات، موضحاً أن الامتحانات ستعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وتابع وزير التربية والتعليم، أن الوزارة حرصت على توفير العديد من المراجعات العلمية لطلاب الشعب المختلفة (علمي علوم وعلمي رياضة والأدبي»، مؤكداً أن هذه المراجعات تمكن الطلاب من التدريب بشكل جيد على نظام التعليم الجديد، لافتاً إلى أنه سيتم السماح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي في اللجان الامتحانةي، بالإضافة إلى أنه سيتم السماح لهم بكتابة أي ملاحظات عليه.