«البترول» تنشئ 40 مستودعا لتخزين البنزين والسولار بـ15.7 مليار جنيه

قالت وزارة البترول، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 40 مستودعاً استراتيجياً لتخزين للمنتجات البترولية باستثمارات إجمالية بلغت حوالي 15.7 مليار جنيه تضيف طاقة استيعابية قدرها 485 ألف طن، ومن أهمها مستودعات تخزين البوتاجاز بسوهاج والإسكندرية لتوفير مخزون استراتيجي للبوتاجاز، وزيادة الكفاية بالأيام لتلبية احتياجات السوق المحلي وتجنب حدوث أي اختناقات خاصة فى أوقات الذروة.

وشملت المشروعات أيضًا إنشاء رصيف بحري جديد وتسهيلات تخزينية بشركة سوميد، ومستودع لتخزين وتداول المنتجات البترولية بمدينة بدر، ومشروع إنشاء مستودعات لتخزين منتجات بترولية ومنصة شحن بمحافظة أسيوط، ومشروع محطة الصب السائل بشركة سونكر.

وأضافت الوزارة في تقرير إنجازات الفترة من 2014 حتى 2021، الصادر اليوم، أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل عدد من خطوط الغاز لتدعيم الشبكة القومية للغاز بإجمالي أطوال بلغت حوالي 945 كم، وبتكلفة بلغت حوالي 12 مليار جنيه، أبرزها خطوط الغاز المغذية لمحطات الكهرباء العملاقة التي أنشأتها الدولة في العاصمة الإدارية والبرلس وبني سويف بمعرفة شركة سيمنس.

وأوضحت الوزارة، أنه تم إطلاق تنفيذ برنامج إعداد وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بالتنسيق مع شركات البترول الأجنبية المختلفة، لتقديم برامج متخصصة تشتمل على فترة تدريب عملية في مواقع هذه الشركات الي جانب برامج نظرية، مشيرًا إلى الانتهاء من أولى دفعات البرنامج وجارى حاليًا تقييم المتقدمين للالتحاق بالدفعة الثانية من البرنامج.

وأشارت إلى إعداد خطة لتطوير أعمال وأنشطة إدارات السلامة والصحة المهنية في شركات قطاع البترول، والانتهاء من المرحلة الأولى لبرنامج تنمية مهارات 70 فردًا في ذات المجال وجارى الإعداد للمرحلة الثانية التي تتضمن برامج متخصصة بالتعاون مع شركات البترول العالمية.

وأكدت الوزارة تدشين المرحلة الثانية من برامج تطوير شركات القطاع المشترك بالتعاون مع الشركاء الأجانب الرئيسيين، والتي تتضمن محاور لتنمية نظم الموارد البشرية، ورفع كفاءة الأداء وتحسين الوضع المالي والتشغيلي، وتطوير نظم الحوكمة، إعداد خطط التعاقب الوظيفي للمناصب القيادية للقطاع لتطبيق أفضل الممارسات العالمية لإدارة الكفاءات وتطويرها لتولى المسئولية في الهيكل التنظيمي الجديد، وتم وضع آلية لتقييم واختيار المرشحين والانتهاء من مرحلة تقييم رؤساء مجالس الإدارة الحاليين.