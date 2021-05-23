أستاذ طاقة: 4 أشياء استخدمتها الدولة لتطوير منظومة الوقود

قال الدكتور جمال قليوبي، أستاذ هندسة الطاقة والبترول، إن منذ عام 2006 بدأت الدولة تستورد نسبة كبيرة من الوقود وتختزن لأيام تصل إلى 12 يوما، ولكنها عملت على تقليل الاستيراد، مبينا أن وزارة البترول تستهدف الاكتفاء من الوقود في عام 2023 من خلال زيادة كفاءة معامل التكرير وتم إضافة معامل الشركة الوطنية بالإسكندرية والشركة الوطنية بمسطرد إلى طاقم العمل الحالي من خلال تحقيق 3.5 مليون طن سنويا بعد أن كانت الفاتورة تصل إلى مليار دولار شهريا لاستيراد المواد البترولية وكانت تزداد حتى عملت الدولة على زيادة إدخال استخدام الغاز الطبيعي.

وأضاف «قليوبي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الآن» والمذاع على فضائية «Extra News»، اليوم الأحد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2018 كان لديه خطة لتقليل استيراد البترول عن طريق الاعتماد على 4 أشياء وهي دخول الغاز الطبيعي كوقود اقتصادي وكذلك رفع كفاءة معامل التكرير الوطنية واستيراد النفط داخل البلاد وتصنيعه محليا من خلال توفير 40% من قيمة النفط والأخيرة كانت زيادة المدة التخزينية للوقود حتى تصل إلى 40 يوما، لافتا إلى أن كل النقاط تسير باتزان.

وأوضح أستاذ هندسة الطاقة والبترول، أنه تم صرف 8 مليارات دولار من أجل تحسين معامل التكرير وإدخال التكسير الهيدروجيني، ما رفع الكفاءة بنسبة 38% عن النسب الماضية، مؤكدا أن تقليل الاستهلاك يوفر مليار ونص المليار دولار لمصر.