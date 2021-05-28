عيد الأضحى المبارك 2021 في مصر.. الموعد وأيام الإجازة وتوقيت الذبح

ينتظر المصريون عيد الأضحى المبارك 2021 الذي يرتبط بطقوس دينية عدة، كالنحر وصيام وقفة عرفات وغيرها من الاحتفالات، التي يوحد موعدها على كل أنحاء العالم لارتباطها الوثيق بمراسم الحج الإسلامي في شهر ذو الحجة، ويكثر البحث عن موعد عيد الأضحى المبارك 2021 وموعد إجازة عيد الأضحى 2021 كما يكون البحث كثيرًا عن عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

ونستعرض خلال الأسطر التالية كافة التفاصيل الخاصة بعيد الأضحى المبارك 2021.

موعد عيد الأضحى المبارك 2021

حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أول أيام عيد الأضحى المبارك 2021، حيث من المقرر أن يكون في يوم 20 يوليو المقبل، والذي من المقرر أن يوافق يوم ثلاثاء، نظرا لأن أول أيام عيد الأضحى المبارك 2021 يكون موافقًا ليوم 10 ذو الحجة لعام 1442 هجريا.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2021

أما عن عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2021، تحدد طبقًا لقانون 81 لسنة 2016، الخاص بتنظيم العمل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وقانون العمل 12 لسنة 2003، المنظم لأوضاع العاملين بالقطاع الخاص، حيث من المتوقع أن يوافق موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2021، بداية من يوم 19 يوليو الذي يوافق يوم وقفة عرفة، وتعقبه ثلاثة أيام إجازة رسمية الأربعاء والخميس والجمعة، والتي توافق أيام 21 22 و23 يوليو، حيث يوافق يوم الجمعة ثورة 23 يوليو.

آخر موعد للذبح في عيد الأضحى المبارك 2021

أما عن آخر موعد للذبح في عيد الأضحى المبارك 2021، فإن الوقت المحدد شرعًا للذبح في عيد الأضحى المبارك يكون بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق والذي يوافق اليوم الثالث عشر من ذي الحجة.

وتؤكدا دار الإفتاء المصرية أن موعد ذبح الأضحية في عيد الأضحى المبارك 2021 تكون على مدار أيام الذبح الأربعة وهي: يوم العيد بعد الصلاة، وثلاثة أيام بعده، ويفضل أن تكون بداية وقت الذبح بعد صلاة العيد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة والخطبتين فقد أتم نسكه وأصاب السنة».

شروط اختيار الأضحية في عيد الأضحى المبارك 2021

أما عن شروط اختيار الأضحية في عيد الأضحى المبارك 2021، تكون كالتالي:

الأضحية لا تكون إلا من الإبل أو البقر أو الضأن أو الماعز لقول الله تعالى: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ) (الحج :34).

أما الأفضل من الأضاحي جنسًا: الإبل، ثم البقر إن ضحى بها كاملة، ثم الضأن، ثم المعز، ثم يشترك سبعة فى البدنة مثل (البقر أو الجاموس). والأفضل منها صفة: الأسمن، الأكثر لحمًا، الأكمل خلقة والأحسن منظرًا.

شرطان أساسيان للأضحية

شروط الأضحية تأتي كالتالي:

1- أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها

2- أن تبلغ السن المحددة شرعًا بأن تكون جذعة من الضأن، أو ثنية من غيرها. والثني من الإبل: ما تم له خمس سنين.

والثني من البقر: ما تم له سنتان، والثني من الغنم ما تم له سنة.،والجذع من الضأن: ما تم له نصف سنة، ولا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز، ولا بما دون الجذع من الضأن.

عيوب في الأضحية تمنع نحرها

يجب أن تكون الأضحية خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي: العور البين- المرض البين- العرج البين- الهزال الشديد، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال: «أربعًا: العرجاء البين ضلعها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تُنقي».

ولا يجب أيضا أن تجزئ الأضحية بما يأتي:

1ـ العمياء التي لا تبصر بعينيها.

2ـ المبشومة حتى تنشط ويزول عنها الخطر.

3ـ المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر.

4- المصاب بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر.

5ـ الزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة.

6ـ مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين.

فإذا ضم ذلك إلى العيوب الأربعة المنصوص عليها صار ما لا يضحى به عشرة.