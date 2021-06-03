إعلان نتيجة امتحانات النقل بـ«تعليم القاهرة» بعد غد

تعلن مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي، السبت المقبل.

وفي سياق منفصل، أكدت المديرية، أن امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 تتم بضور منتظمة حتى الآن، موضحة أنه تم تكثيف الإجراءات الاحترازية في جميع اللجان الامتحانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وإلزام جميع الطلاب والمعلمين بإرتداء الكمامة الطبية.

«عبده»: تم قياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية

وقال مصطفى عبده، مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، إن الامتحانات تتم وسط إجراءات وقائية مشددة، موضحاً أنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا بين الطلاب، مؤكداً أنه تم البدء في تصحيح امتحانات اللغة العربية والهندسة.

وأضاف «عبده» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم قياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية، لافتاً إلى أنه تم التنبيه على جميع المعلمين بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية في كنترولات التصحيح.

من جانبه، أكد ياسر عمر، مدير إدارة مصر التعليمية القديمة، أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة، لافتاً إلى أنه جار تطعيم مشرفي امتحانات الثانوية العامة 2021 بلقاح فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «عمر» لـ«الوطن»، أنه لم يتم رصد أي حالات إشتباه بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب منذ عقد الامتحانات، لافتاً إلى أنه يتم تصحيح الامتحانات بشكل يومي.

جدير بالذكر أن طلاب الصف الثالث الإعدادي، أدوا اليوم، امتحان الهندسة، وأكدوا أن الامتحان جاء فوق المتوسط، واعتمد على الفهم والتركيز بشكل كبير، موضحين أنه كان يحتاج لوقت إضافي.

ولفت الطلاب إلى أن الامتحان اشتمل على 6 مسائل براهين وهو ما يحتاج إلى خطوات عددية لحلها ويلزمه وقت إضافي، مؤكدين أنه تم تكبيق كافة الإجراءات الاحترازية في اللجان الامتحانية.