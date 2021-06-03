كفر الشيخ تستعد لامتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ استعداداتها لانطلاق امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني، والتي من المقرر أن تنطلق يوم السبت المقبل، الموافق 5 يونيو، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة حفاظاً على حياة الطلاب.

ويبحث الكثيرون عبر محرك البحث جوجل عن امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني، حيث بدأت الامتحانات في بعض المحافظات، بينما لم تبدأ في محافظات أخرى، حيث تجري في كل محافظة وفق رؤية مديرية التربية والتعليم.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني.. تعقيم اللجان

واتخذت محافظة كفر الشيخ عدة إجراءات للحفاظ على صحة الطلاب خلال امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني، حيث جرى تعقيم وتطهير المدارس منعاً لانتشار فيروس كورونا، كما جرى التنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، لتأمين المدارس خلال الامتحانات خاصة مدارس الفتيات، وتم التنبيه على مديري الإدارات والمدارس بتنفيذ تعليمات رئيس الوزراء الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني.. كمامات ومطهرات

كما شددت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ على توفير كمامات ومطهرات ومعقمات للطلاب قبل الدخول، والحرص على تطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وعدم زيادة عدد الطلاب في اللجنة الواحدة عن 14 طالبا، لضمان سلامتهم، خلال امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني، حيث يجرى تعقيم كافة المدارس واللجان الامتحانية قبل وبعد الامتحانات ، فضلاً عن توفير كافة سبل وأدوات الوقاية بالمدارس.

توفير لجان طبية خلال امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني

كما أعلنت المديرية أنه جرى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية، لتوفير لجان طبية وغرف عزل خلال امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني، لضمان سلامة الطلاب وعزل أي طالب تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن تجهيز الكواشف الحرارية للكشف على الطلاب قبل وبعد الخروج من امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني، وتوفير بوابات تعقيم إليكترونية بكافة المدارس لقياس درجة حرارة الطلاب.