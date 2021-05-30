كيف استعدت كفر الشيخ لـ امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني 2021

مع اقتراب امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني 2021، يبحث الكثير من مستخدمي محرك البحث جوجل، أو مواقع السوشيال ميديا المختلفة، عن أخر إجراءات وزارة التربية والتعليم لبدء امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني 2021، ومنها مواطني محافظة كفر الشيخ، حيث يبحثون عن آخر استعدادات المديرية للامتحانات خوفا على أبنائهم من انتشار فيروس كورونا.

« الوطن»، تنشر استعدادات مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ لامتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني 2021، في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين على مدار الساعة.

1- جرى تنفيذ حملات واسعة لتطهير وتعقيم المدارس.

2- سيتم تطهير وتعقيم اللجان الامتحانية قبل بدء امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني 2021.

2- تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

3- توفير كمامات ومطهرات ومعقمات للطلاب قبل الدخول.

4- الحرص على تطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

5- عدم زيادة عدد الطلاب في اللجنة الواحدة عن 14 طالبا.

تأمين امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني 2021

6- تعقيم كافة المدارس واللجان الامتحانية قبل وبعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني 2021، حفاظاً على صحة الطلاب.

7- توفير كافة سبل وأدوات الوقاية بالمدارس.

8- التنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ لتأمين امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني 2021.

لجان طبية وحجرات عزل خلال امتحانات الصف الثالث الإعدادي

9- التنسيق مع مديرية الصحة والإسعاف لتوفير الطواقم الطبية.

10- تخصيص حجرات للعزل في لجان امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني 2021.

11- تجهيز الكواشف الحرارية للكشف على الطلاب قبل وبعد الخروج من امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني 2021.

12- توفير بوابات تعقيم إليكترونية بكافة المدارس لقياس درجة حرارة الطلاب.

13- تجهيز غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية في الإدارات لتلقي الشكاوى.

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني 2021

أعلنت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني 2021، والمقرر أن تبدأ الامتحانات في 5 يونيو المقبل وحتى 10 من نفس الشهر، حيث ستبدأ بمادة العربي والخط والإملاء، يوم السبت 5 يونيو، ويستمر الامتحان لمدة ساعتين ونصف، كما سيؤدي الطلاب امتحانات مادة الجبر، يوم الأحد 6 يونيو لمدة ساعتين، وامتحان مادة العلوم يوم الإثنين 7 يونيو لمدة ساعتين أيضًا.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني 2021

كما أعلنت المديرية جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني 2021، حيث سيؤدي طلاب الشهادة الإعدادية سيؤدون امتحان مادة الهندسة يوم الثلاثاء 8 يونيو ولمدة ساعتين، ويؤدون امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى«الإنجليزي»، يوم الأربعاء 9 يونيو لمدة ساعتين، على أن تختتم الامتحان بمادة الدراسات الاجتماعية، يوم الخميس 10 يونيو ويستغرق الامتحان نحو ساعتين.

كما أن الطلاب سيتسلمون أوراق امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، وهي «التربية الدينية، التربية الفنية، الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات»، في آخر أيام الامتحانات يوم الخميس 10 يوينو، على أن يُعفى طلاب المنازل من امتحانات الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات