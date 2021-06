تفاصيل حفل عمرو دياب بجدة بعد طرحها.. سعر التذكرة يصل لـ12 ألف جنيه

ينتظر عشاق الفنان عمرو دياب، حفله الغنائي بمدينة جدة يوم 18 يونيو الجاري والتي روج لها من خلال «بوستر» عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، بإعلان طرح تذاكر الحفل وأنها أصبحت متاحة من اليوم الخميس، وترصد «الوطن» تفاصيل حفل عمرو دياب بجدة، في إطار سلسلة الخدمات الفنية التي تقدمها الجريدة لقراءها على مدار الساعة.

تفاصيل الحفل

يقام الحفل في تمام الساعة 07:00 مساءًا وحتى الساعة 02:00 صباحا في «جدة سوبر دوم».

وتبدأ الأسعار من 490 ريال، أي ما يعادل 2029 وتفاصيل التذاكر هي:

- طرح A Right وA Left بسعر 1.050 ريال سعودي.

- طرح B Right وB Left بسعر 785 ريال سعودي.

- طرح C Right و C Lift بسعر 940 ريال.

- طرح أسعار VIP بسعر 1.725 ريال وVVIP بسعر 2.185.

- طرح سعر ROYAL بسعر 2.875، أي أكثر من 12 ألف جنيه مصري.

خطوات الحصول على التذكرة

- الدخول إلى موقع Ticketmx.

- التسجيل وكتابة كافة المعلومات الشخصية.

- إختيار المقاعد بعناية كاملة.يمكنك الشراء وإتمام عملية الدفع بكافة وسائل الدفع الإلكتروني.

- تأكد من وصول التذاكر إلى إيميلك بعد إتمام عملية الدفع.

ويحيي الفنان عمرو دياب الحفل بعدد من أغنيات ألبومه الجديد الصادر مؤخرًا «يا أنا يا لأ»، والذي يتضمن 12 أغنية والتي تصدرت بعض أغنياته المركز الأول بقائمة الأغاني الأكثر استماعًا على تطبيق أنغامي في مصر، كما يُجهز الهضبة بعض الأغاني التي لم يسبق له غناؤها في أي حفل من قبل.

يذكر أن الهضبة، سبق وأن أحيا الفنان أكثر من 6 حفلات غنائية بالمملكة العربية السعودية خلال العامين الماضيين، وسط إقبال جماهيري كبير جعلته يتصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي لفترة طويلة.

وتصدر عمرو دياب، قائمة الأكثر استماعًا في عام 2020 على جميع التطبيقات الموسيقية المختلفة أبرزها «deezer، spotify، أنغامي»، وذلك حسب موقع مجلة فوربس العالمية.