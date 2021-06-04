تعرف على أهم النصائح في تغذية المسنين: وجبات صغيرة الحجم

تتطلب كل مرحلة عمرية رعاية صحية ونفسية خاصة بمتطلبات المرحلة، وتُعَد التغذية السليمة والحفاظ على الوزن الصحي لدى كبار السن، من أهم العوامل التي تحافظ على صحتهم وتجنبهم الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري، ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب، السمنة، هشاشة العظام وألزهايمر.

تقول الدكتورة آمال صبري استشاري التغذية العلاجية، إن كبار السن يحتاجون رعاية خاصة، وذلك لتدهور كفاءة أعضائهم الداخلية وقدراتهم البدنية والذهنية أيضاً، وحدوث بعض التغيرات الناتجة عن تقدم العمر والتي تؤثر على حصولهم على المغذيات الضرورية لهم.

ومن تلك التغيرات، بحسب «صبري»، صعوبة مضغ الطعام بسبب وقوع بعض الأسنان أو استبدالها بطقم أسنان صناعي، وتغير في حاسة التذوق، وعدم القدرة على التسوق وإعداد الطعام، وانخفاض الدخل، هذا فضلاً عن تدهور الحالة النفسية لكثير منهم بسبب الوحدة أو فقدانهم أحد شركاء الحياة.

وتضيف أن الخبراء أكدوا أن قلة النشاط البدني وانخفاض معدل الحرق في كبار السن بسبب نقص الكتلة العضلية، ويقلل من احتياجاتهم من السعرات الحرارية بالمقارنة لاحتياجاتهم من الفيتامينات والمعادن الهامة، ولتجنب زيادة الوزن في كبار السن لابد أن تحسب لهم احتياجاتهم من السعرات الحرارية تبعاً لمؤشر كتلة أجسامهم وحالتهم الصحية.

أما النصائح للتغذية السليمة للمسنين فتوضح «صبري» أهمها في الآتي:

1- تقديم وجبات صغيرة الحجم متعددة، منها 3 رئيسية و2 وجبات خفيفة بينية.

2- الحرص على طهي الطعام بالطرق الصحية مثل السلق والشوي أو الطهي على البخار، مع مراعاة أن يكون قوام الطعام سهل المضغ.

3- الحرص على تناولهم لكل مجموعات الطعام مثل؛ تناول من 6-8 حصص من النشويات المعقدة الصحية مثل الحبوب الكاملة، كالخبز كامل الحبوب الشوفان والبرغل والفريك.

4- تناول من 5-6 حصص من اللحوم والبقول، مع العلم أن الأجبان والبيض، تابعون لمجموعة اللحوم.

5- تناول من 2-3 حصص من منتجات الألبان قليلة الدسم.

6- تناول من 8-10 حصص من الخضار والفواكه الطازجة الموسمية، للحصول على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف.

7- تناول من 5-6 حصص من الدهون الصحية مثل زيت الزيتون وزيت بذر الكتان والأفوكادو والمكسرات النيئة غير المملحة. مع العلم أن حجم الحصة حوالى 30 جراما.

9- تناول ما لا يقل عن 8-10 أكواب من من الماء.

وقد ذكر العلماء أن الإحساس بالعطش يقل في المسنين، لذلك فمن الضروري تذكيرهم دائماً بشرب الماء، لتجنب تعرضهم للجفاف للإمساك.

11- تشجيعهم على زيادة النشاط البدني وممارسة الرياضة، بما يتناسب مع حالتهم الصحية، حتى وإن كانت رياضة المشي في المكان أو الرياضة في وضع الجلوس لمن يعانون من مشاكل في الركبة.

ومن أهم المعادن والفيتامينات التي يجب التأكد من إمدادهم بها؛ الكالسيوم، وذلك لتجنب هشاشة العظام وارتفاع ضغط الدم، ومن مصادره؛ اللبن ومشتقاته، الأسماك، خاصة السردين مع عظامه والماكريل، الخضار الورقي الداكن، الكمون والفواكه المجففه مثل المشمش.

12- فيتامين «د»، أيضا لتجنب هشاشة العظام ولتقوية المناعة، وتُعَد الشمس أفضل مصادره وكذلك البيض والأسماك الدهنية.

13- مجموعة فيتامين «ب» وخاصةً فيتامين «بـ 12» والموجود في اللحوم الحمراء الأسماك والحبوب الكاملة.

ولا ينصح بتناول المكملات الغذائية إلا في حالات نقصها المثبتة بالفحوصات أو ظهور علامات نقصها.