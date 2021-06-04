منهم انقلاب «قلاب» على ميكروباص.. مصرع شخصين وإصابة 19 في 3 محافظات

شهدت محافظات الإسكندرية وقنا والدقهلية، حوادث عدة، أمس الخميس، تسببت في مصرع شخصين أحدهما غرقا في الإسكندرية، فيما أصيب 19 شخصا، ضمن حوادث كست حالة من الحزن على أبناء المحافظات الثلاث.

مصرع شاب غرقا في الإسكندرية

لقى شاب يدعى مصطفى حسام، 22 سنة، مصرعه غرقا في شاطيء البيطاش بالعجمي، وهو أحد أبناء منطقة العجمي والذي رغب في قضاء يوم ترفيهي في أحد الشواطئ، إلا أنه لقى مصرعه وتم انتشال جثمانه بعد ساعات قليلة من البحث.

انتقل ضباط قسم ثان المنصورة وضباط المباحث والمرور والإسعاف إلى مكان الواقعة وتبين انقلاب سيارة نقل خلاطة خرسانة جاهزة أثناء دوران السائق في الملف على سيارة أجرة ميكروباص محملة بعدد 14 راكبا بخلاف السائق مما أدى إلى دفعها للأراضى الرزاعية وسقوطها عليها.

وتسبب الحادث في وفاة أحد الركاب وإصابة السائق و13راكب آخرين، وتمكنت قوات الأمن والاسعاف بإخراج المصابين من داخل حطام السيارة الميكروباص ونقلهم للمستشفى للعلاج.

مصرع شخص وإصابة 14 في الدقهلية

لقى شخص مصرعه وأصيب 14 آخرين في الدقهلية، أمس، إثر انقلاب سيارة «خلاطة خرسانة جاهزة» على سيارة ميكروباص بطريق «المنصورة –دمياط» الشرقي بالقرب من كوبرى جديلة، ما تسبب في تحويل السيارة الميكروباص إلى كتلة من الصاج، وتمكن رجال الإسعاف من إخراج المصابين من داخل السيارة ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تحفظت مباحث قسم ثان المنصورة على السيارة الخلاطة تحت تصرف النيابة العامة.

إصابة 5 أفراد في انقلاب سيارة شرطة في قنا

أصيب 5 أفراد شرطة بقوات أمن قنا، في حادث انقلاب سيارة شرطة على طريق «نجع حمادي - قنا» الصحراوي الغربي، مساء أمس الخميس، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة.