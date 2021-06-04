عاجل.. القبض على المتهم بسرقة فيلا الفنان سيد رجب فى الجيزة

تمكنت قوات أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، من ضبط المتهم بسرقة فيلا الفنان سيد رجب بمنطقة البدرشين، بعد أن تخلص من كلبي الحراسة عن طريق السم.

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التى جرت تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب، أن المتهم وراء قتل كلبي حراسة الفيلا وسرقة جزء من محتوياتها، وأمر اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث، التى جرت تحت قيادة العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، أن بداية الواقعة بتلقي قسم شرطة البدرشين بلاغا من الفنان سيد رجب يفيد بسرقة فيلته بمنطقة البدرشين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث، إلى مكان الواقعة وتبين أن هناك كلبي حراسة تم قتلهما، وأن الجانى دخل من شباك المطبخ، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحر لفحص ملابسات الواقعة.

وتبين من خلال مراجعة الكاميرات والعمالة السابقة أن وراء ارتكاب الواقعة خفير سابق كان يعمل فى الفيلا من 6 أشهر، وتم ضبطه وإحالته للنيابة التى باشرت التحقيقات