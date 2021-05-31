عالميا.. إصابات كورونا تتخطى حاجز الـ 171 مليونا.. و3.5 مليون وفاة

ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» على مستوى العالم، إلى 171032661 حالة، كما وصلت الوفيات إلى 3556724حالة، بينما بلغت حالات الشفاء من الفيروس، 153129464حالة.

وقالت لجنة «الصحة الوطنية» الصينية، اليوم، ان البر الرئيسي الصيني، سجل، أمس الأحد، 20 حالة جديدة محلية العدوى بـ كورونا في مقاطعة «قوانجدونج» الواقعة في جنوبي البلاد.

وأضافت اللجنة الصينية، في تقريريومي، أنه تم تسجيل، 7 حالات إصابة وافدة جديدة في البر الرئيسي الصيني، ولم يتم تسجيل حالات جديدة مشتبه في اصابتها بالفيروس، أو حالات وفاة جديدة مرتبطة بـ«كورونا»، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وبلغ إجمالي الإصابات بـ«كورونا» في بر الصين الرئيسي 91099 حالة، فيما ظل عدد الوفيات ثابتا عند 4636 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

ارتفاع إجمالي إصابات كوريا الجنوبية إلى 140340 حالة

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت «الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض»، اليوم، تسجيل 430 إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالتي وفاة جديدتان، جراء الإصابة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 140340 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات بـ«كورونا»، إلى 1959 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وسجلت البرازيل، 43520 إصابة جديدة بـ«كورونا» و874 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى إلى 16.5 مليونا، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 461931 حالة.

وفي المكسيك، سجلت البلاد، 1307 إصابات جديدة بالفيروس و 52 وفاة، وقالت وزارة الصحة إن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 2412810 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات جراء الإصابة بـ«كورونا»، إلى 223507 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات المملكة المتحدة إلى 4484056 حالة

وسجلت المملكة المتحدة، 3240 إصابة جديدة بـ«كورونا» و 6 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما وزارة الصحة البريطانية في بيان، إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 4484056 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس، إلى 127781 حالة.

ارتفاع الحصيلة الإجمالية لوفيات الفيروس بالولايات المتحدة إلى 591265 حالة

وفي الولايات المتحدة، سجلت البلاد، 12663 إصابة جديدة بالفيروس و 240 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات بـ«كورونا»، إلى 33079543 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 591265 حالة.

من جانبه، قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إنه ينبغي على الراغبين بتلقي لقاح كورونا التحلي بالصبر، موضحا أن الحجوزات التي انطلقت منذ 4 أيام، تحصل بشكل تدريجي على المنصات الإلكترونية الخاصة بالتطعيم.

وأضاف فيران، أن مواعيد جديدة ستحدد كل يوم. وستسمح فرنسا اعتبارا من، اليوم، بتلقي اللقاح المضاد للفيروس لجميع السكان البالغين.

وكان الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عاما الفئة العمرية الأخيرة التي ينبغي ضمها بدون شروط إلى حملة التطعيم التي توسعت على مراحل منذ انطلاقها في ديسمبر الماضي.

ارتفاع إجمالي حالات الشفاء من «كورونا» في الكويت إلى 292701 حالة

عربيا، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس الأحد، تسجيل 1095 إصابة و7 وفيات بالفيروس، كما سجلت السلطات الصحية الكويتية،1180 حالة شفاء ،خلال آخر 24 ساعة، لتصل حصيلة الإصابات بـ«كورونا» في البلاد إلى 307812، فيما بلغ مجموع الوفيات جراء الإصابة بالفيروس، إلى 1771 حالة، بينما وصلت حصيلة حالات التعافي من الفيروس، إلى 292701 حالة.

وسجلت السلطات التونسية، 1314 إصابة جديدة بـ«كورونا»، و49 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 344688 إصابة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 12623 حالة.

وأعلنت شؤون الطيران المدني في البحرين، تعليق دخول المسافرين القادمين من فيتنام بدءا من غد الثلاثاء، بينما يتعين على جميع المسافرين القادمين من فيتنام إلى البحرين من المواطنين أو ممن لديهم تأشيرة إقامة سارية المفعول، تقديم شهادة تثبت نتيجة الفحص المختبري لـ«كورونا» في سي آر، تحوي رمز كيو آر، قبل 48 ساعة من وقت المغادرة وبعد 10 أيام من الوصول، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ويتوجب على جميع المسافرين، تطبيق الحجر الصحي الاحترازي لـ10 أيام في مساكنهم المسجلة بأسمائهم أو مساكن أحد أفراد عائلتهم أو الأماكن المخصصة للحجر الصحي المرخصة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

جنوب أفريقيا تعيد فرض قيود إغلاق أشد صرامة لمواجهة زيادة الإصابات

وعلى مستوى القارة الأفريقية، أعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوسا، أمس الأحد أن بلاده ستعاود فرض قيود إغلاق أشد صرامة لمواجهة زيادة حادة في أعداد الإصابة بـ«كورونا»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم».

وقال رامافوسا، في خطاب نقله التلفزيون على الهواء مباشرة، إن الحالات الإيجابية خلال الأيام الـ7 الماضية كانت أعلى بنسبة 31% مقارنة بالأسبوع الماضي، وأعلى بنسبة 66% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

وأوضح رئيس جنوب أفريقيا، أن أجزاء من البلاد ومنها العاصمة التجارية جوهانسبورج، والعاصمة بريتوريا، تشهد حاليا الموجة الثالثة لتفشي «كورونا»، مضيفا أن المجلس الوزاري الاستشاري الخاص بالفيروس، أوصى بفرض إجراءات إضافية عاجلة في البلاد للحد من ارتفاع الإصابات.

وأشار رامافوسا، إلى أنه سيتم لذلك تمديد حظر التجول الليلي اعتبارا من اليوم بواقع ساعة، ليبدأ من الحادية عشرة مساء وحتى الرابعة فجرا، فيما لن يسمح لأكثر من 100 شخص بالتواجد في تجمعات داخل منشآت، كما لن يسمح لأكثر من 250 شخصا بالمشاركة في تجمعات خارجية.

وفي فنزويلا، أعلن رئيس البلاد، نيكولاس مادورو أنه ينتظر وصول 5 ملايين لقاح مضاد للفيروسي في شهر يونيو المقبل، عبر نظام «كوفاكس» التابع لمنظمة «الصحة العالمية» والمخصص للدول الفقيرة، مشيرا مساء أمس الأحد،عبر التلفزيون العام، إلى أن بلاده كانت قد طلبت لقاحات شركة «جونسون أند جونسون».

وأشار مادورو، إلى أن بلاده أودعت أموالاً تبلغ قيمتها 120 مليون دولار، في حسابات آلية «كوفاكس»، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

وجددت التقارير التي أشارت إلى اعتقاد عملاء سريين بريطانيين أنه من الممكن أن تكون «كورونا» قد بدأت بتسريبه من مختبر أبحاث صيني في «ووهان» وسط الصي، الدعوات للسماح لمنظمة «الصحة العالمية» بالتحقيق الكامل في منشأ تفشي الفيروس.

وقالت صحيفة «الاندبندنت» البريطانية في تقري على موقعها الإلكتروني، إن نظرية تسريب الفيروس، من «ووهان» عادت إلى الظهور على الساحة واكتسبت زخمًا على خلفية تزايد الدعوات عالميًا لمعرفة أصل تفشي الفيروس.